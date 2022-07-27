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Республиканский кубок по киберспорту разыграют этим летом в столице Казахстана
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Сегодня в 14:55

Республиканский кубок по киберспорту разыграют этим летом в столице Казахстана

Гибридные финалы крупнейшего киберспортивного турнира в стране пройдут в Нур-Султане с 20 по 21 августа. Первые финальные встречи по дисциплинам FIFA 22 и PUBG: BATTLEGROUNDS будут сыграны 20 августа в online-формате, а LAN-финал, где выявят победителей по CS:GO и Clash Royale, состоится 21 августа. Общий призовой фонд турнира достигает 3.5 миллиона тенге. Дисциплина PUBG: BATTLEGROUNDS впервые оказалась в списке официальных для республиканского турнира, ранее ее место занимала Dota 2.

Серия сезонных турниров национального масштаба 1XBET QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ JAZĞY KUBOGI внесена в «Единый республиканский календарь спортивно-массовых мероприятий» Министерства культуры и спорта РК.

В прошлые выходные были сыграны игры первого отборочного этапа летнего Кубка РК. Список победителей первой квалификации:

CS:GO

— MADIK: dangetsu, alef, mag1k3y, liamie, isvomp1e.

—Nt: xzbt, syr1n, for2na, JBATYR, ArceloDad.

Clash Royale

— Айдос DoDo Авдикаримкажи

— Кимран 先駆者 | k1m Мұратқали.

FIFA 22

— Нурбакыт justNurbaa Миргали

— Эмиль Smile Акбалаев.

Если казахстанцы пропустили первую отборочную стадию, то сохраняется шанс принять участие на QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ JAZĞY KUBOGI. Регистрация на вторую квалификацию все еще идет. Оставить заявку на участие можно по ссылке.

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#казахстан #киберспорт #турнир #нурсултан #компьютерныеигры
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.