Рекорд Гиннесса установили в Казахстане

В столице Казахстана, во Дворце мира и согласия, 6 сентября зафиксирован новый мировой рекорд: на одной сцене собрался самый многонациональный музыкальный коллектив — 75 национальностей из 51 страны.

Организаторы назвали свой проект «Музыка мира». Рекорд был зафиксирован официальным судьей Книги рекордов Гиннесса Джеком Брокбэнком, прибывшим в столицу специально для этого масштабного мероприятия.

Во время выступления многонационального оркестра прозвучали такие композиции, как старинная казахская песня Бапиша «Қара жорға», «Желсіз түнде жарық ай» на стихи Абая, фрагмент «Половецкие пляски» из оперы Александра Бородина «Князь Игорь», музыкальное произведение Ave Maria, Conquest of paradise оскароносного греческого композитора Вангелиса.

Источник: tengrinews.kz



