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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Рекомендации от сотрудников Meta: как изучать IT, как найти работу и какое направление выбрать
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Наши в мире

Сегодня в 11:45

Рекомендации от сотрудников Meta: как изучать IT, как найти работу и какое направление выбрать

Представьте, что вам представилась возможность пообщаться с сотрудником Meta, что бы вы у него спросили? Мы предоставили такую возможность читателям @nashi_v_mire, в материале — их вопросы и подробные ответы от IT-специалистов.

нвм

Аймурат Мамбетниязов, 22 года, город — Лондон, Software Engineer в Meta, @aymurat_m

Самое важное умение — обучаемость. При изменениях рынок отреагирует повышенным спросом на новые профессии. Но не думаю, что в ближайшие пять лет будут значимые изменения. Скорее всего мир продвинется лишь в сторону высокоуровневой разработки: больше кодогенерации, больше готовых решений.

По выбору направления лучше всегда отталкиваться от нужд рынка и своих предпочтений.


нвм

Аймурат Мамбетниязов

Я бы начал с изучения языка программирования, прочел книжку по определенному языку.

Обучиться без курсов можно, но с ними эффективнее. А еще лучше совмещать и то, и другое, дополняя свои знания.

Галымжан Кенжетаев, 22 года, город — Лондон, Software Engineer в Meta, @scientistsoul

Если вы имеете ввиду платные курсы, то можно. Зависит от вашей дисциплины и желания. Кроме платных курсов можно найти много бесплатных материалов. Я думаю, в начале новичку нужно регулярно получать советы, проверку своих знаний, а также учиться через практику.

Курсы обычно покрывают эти вещи, но, если вы сможете получить подобные знания без платного обучения, все будет в порядке. Главное, не бойтесь начать. Ведь пока вы раздумываете, можете найти много отговорок, чтобы не начинать.


нвм

Аймурат Мамбетниязов

Начинающим разработчикам устроиться в Meta не получится из-за приостановления найма. Удаленно работать можно в некоторых странах. К примеру, коллеги ньюграды работали из Германии, Испании. Для себя уточнял — из Казахстана работать удаленно на Meta нельзя. Процесс подачи не отличается от других компаний, можно податься самому или с помощью реферала.

Галымжан Кенжетаев

Можно устроиться на удаленную позицию. Смотреть вакансии стоит на metacareers.com. Также можно подаваться через сайт, но лучше найти человека из Meta, который «порекомендует» и подаст заявку за вас.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.