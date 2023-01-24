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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Рекомендации от сотрудника Microsoft: как IT-специалисту получить оффер и переехать в другую страну​
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Сегодня в 15:45

Рекомендации от сотрудника Microsoft: как IT-специалисту получить оффер и переехать в другую страну​

Представьте, что вам представилась возможность пообщаться с сотрудником Microsoft, что бы вы у него спросили? Мы предоставили такую возможность читателям @nashi_v_mire, в материале — их вопросы и подробные ответы от IT-специалистов.

Елдан Абдрашим, город — Барселона, Software Engineer в Microsoft, @eldvn1


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Soft skills — одни из недооцененных навыков, которые определяют ваш карьерный путь. Вы можете быть технически сильным разработчиком, но без soft skills об этом никто не узнает. Нужно всегда развивать этот навык. Мне помогли Communication, Empathy, Open-Mindedness и Critical thinking. Это важные навыки для Software Engineer'a.


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Да, разработчики с опытом больше трех лет уже могут рассчитывать на работу в больших компаниях. Middle-разработчик помимо решения алгоритмических задач, еще должен уметь строить архитектуру приложения. Также хочу отметить, что в больших компаниях для студентов есть стажировки, а для выпускников без опыта есть позиции, которые называются Entry-Junior Software Engineer.


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Чтобы попасть в Microsoft, нужно уметь решать задачи, как и в других больших компаниях. Еще важно выстраивать архитектуру приложения, начиная с уровня Middle и выше. Также надо иметь развитые Soft skills, понимать культуру компании и ее ценности.


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Я получил работу в Microsoft год назад. Прошел шесть интервью: два интервью по Problem solving, два интервью по System design, одно интервью по Behavioral interview и еще одно по Business design. Весь процесс проходил на английском языке.

Узнайте первыми:

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.