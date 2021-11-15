Регистрация, комиссия и доставка: все, что нужно знать о работе на маркетплейсе Kaspi.kz

Продавцы Kaspi.kz рассказывают, что маркетплейс удобен как для продавцов, так и для покупателей. Подробнее о регистрации, комиссии и условиях работы читайте в нашем материале.





Дина Ибрашева, 25 лет, город — Алматы, международный маркетолог дистрибьюторской компании «Неотэк», @ workloverun

Мы начали работать с маркетплейсом Kaspi.kz, так как увидели повышенный спрос на казахстанском рынке на использование подобных сервисов. Решили протестировать, насколько данная площадка подходит для нашей аудитории, зарегистрировались, разместили товар и начали анализировать продажи.

Для начала работы нужно зарегистрироваться на платформе в качестве бизнес-клиента, добавить продаваемый товар, по желанию запустить рекламу.

Важно повышать рейтинг магазина на маркетплейсе, чтобы пользователи видели ваш товар на первых страницах поиска. Иначе присутствие там бессмысленно — до ваших товаров люди просто не доберутся, не увидят и уж тем более не увеличат продажи.

Kaspi.kz помогает расширить уже имеющийся поток







Для нас Kaspi.kz — это не основной генератор продаж. Мы используем его как один из нескольких инструментов присутствия онлайн, увеличения спроса, дополнительный канал продаж.

На маркетплейс нужно выходить бизнесу на той стадии, когда он уже имеет основной канал продаж. Kaspi.kz можно использовать для расширения потока клиентов.

Если вы начинающий предприниматель, то не стоит полностью полагаться на данный маркетплейс как на основной источник дохода. Kaspi.kz просто помогает расширить уже имеющийся поток.

После того как пользователь выбрал товар, оплатил или оформил кредит или рассрочку, мы получаем заявку, подготавливаем заказ и доставляем его. Также клиент может забрать покупку в нашем офисе.

Процент удерживаемой комиссии зависит от категории размещаемого товара. На оборудование и уходовую косметику устанавливается своя определенная процентная ставка.

Если получаем заявку о возврате, то принимаем товар обратно. Проверяем продукт на товарный вид, если замечаний нет, то подаем заявку на компенсацию ущерба в Kaspi.kz. В случаях, когда претензия имеет место быть, отказываем в приеме товара и сообщаем об этом магазину.

Плюсы площадки Kaspi.kz:

— равные возможности для всех продавцов

— возможность размещения неограниченного количества товаров

— большой трафик пользователей

— возможность для покупателей приобрести товар в рассрочку или в кредит.

Минус в том, что за каждым брендом и компанией не закреплен определенный менеджер. Еще одна проблема в том, что некоторых категорий товара в магазине все еще нет. Для того, чтобы их добавили, нужно пройти через целую процедуру, а это отнимает время.





Айгуль Надирова, 55 лет, город — Алматы, директор ТОО Platform Education, @ aigulnadirova

У меня несколько направлений бизнеса. Сейчас я активно развиваю одно из них — это продажа изделий из натуральной кожи, аксессуаров бренда Solido. Взаимодействие с Kaspi.kz начала давно, около двух лет назад. Другие платформы даже не рассматривала.

Kaspi.kz — это известная, удобная и продуманная площадка с хорошими условиями для клиентов и продавцов. Когда этот маркетплейс только заходил на рынок, многие искали возможности работать с ним. В свою очередь Kaspi.kz и сам предлагал предпринимателям сотрудничество. Здесь удобная система оплаты. Есть вознаграждения, которые привлекают покупателей, что в свою очередь полезно для продавцов.

Схема регистрации простая. Мне потребовался стандартный пакет документов, который включал в себя регистрацию бизнеса, счет банка, наименование компании. Отправляла его по e-mail. После этого подошла в отделение банка, где заключила договор и закончила этот процесс.

Мне как руководителю часто отправляют акции по моему направлению. К примеру, маркетплейс хочет провести день скидок по аксессуарам. Так как мы входим в этот диапазон, выбираем, хотим ли участвовать. Kaspi.kz сам продвигает эти акции, а это приводит новых клиентов.

Kaspi.kz — это известная, удобная и продуманная площадка с хорошими условиями для клиентов и продавцов

Выходить на маркетплейс на самом начальном уровне не нужно, сначала лучше понять, как работает бизнес. Если же в наличии есть несколько постоянных категорий товара, он качественный и конкурентоспособный, то уже можно выходить и привлекать клиентов.

Доставка осуществляется по-разному. Обычно связываемся с клиентом и узнаем, как ему удобнее. Можем отправить через «Яндекс», InDriver или почту. Также покупатели могут прийти на офлайн-точку и забрать товар самостоятельно.

На Kaspi.kz у каждой категории товара установлен свой процент комиссии. Для аксессуаров это 11%. Оплата товара клиентом проходит в режиме онлайн. Деньги, за вычетом комиссии, сразу поступают на счет. В конце месяца банк аккумулирует отчет о сумме, которая прошла через Kaspi.kz и комиссии, которая была снята. Все прозрачно и удобно.





С ограничениями на Kaspi.kz я не сталкивалась, скорее наоборот, чем больше ассортимент, тем выше продажи.

Примерно раз в месяц мне звонит менеджер, уточняет, все ли устраивает в работе площадки. Это здорово, своего рода обратная связь.

По законодательству Республики Казахстан клиент может вернуть или обменять товар в течение двух недель, при наличии чека. Покупатель может прийти на офлайн-точку и вернуть товар там либо отправить через логистическую компанию за свой счет.

Главный плюс Kaspi.kz — удобство. Здесь предоставляются все виды услуг. Площадка привлекает покупателей акциями, кэшбеками через Kaspi QR, возможностью приобрести товар в рассрочку. Мне нравится, как работает банк, поэтому я даже стала их акционером.

Проблем с Kaspi.kz нет, но мне кажется, что 11% комиссии это многовато. Хотелось бы снизить хотя бы до 7-8%.