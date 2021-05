Региональный фестиваль вирусных идей Go Viral стал гибридным

11 мая на сайте www.goviral.kz началась бесплатная регистрация на пятый ежегодный фестиваль Go Viral. Региональный фестиваль Go Viral 2021 пройдет в гибридном формате, с 11 по 20 июня. Часть событий, запланировано провести в общественных местах: Hide Park Алматы, а также в Душанбе, Ташкенте и Бишкеке. Большинство воркшопов, лекций, панельных дискуссий и питчингов будут доступны онлайн на каналах Go Viral в YouTube, Facebook Live и Zoom и в новом мобильном приложении Go Viral, которое пользователи смогут скачать перед фестивалем.

Go Viral 2021 освещает тему (не)изведанной Центральной Азии, чтобы мир и мы сами, могли увидеть наш регион с других точек зрения. По традиции, фестиваль предоставит платформу для обучения, нетворкинга и обмена идеями в сфере медиа, бизнеса, культуры и технологий.

С 2017 года фестиваль Go Viral и его сообщество дает возможности журналистам, предпринимателям, кинематографистам и музыкантам использовать социальные сети, медиа, культуру, бизнес и технологии, чтобы быть на связи с миром. Дипломатическая миссия США в Казахстане поддерживает проект для развития гражданского общества, инноваций и креативности в Центральной Азии.

Go Viral 2021 подготовил множество тем для разной аудитории: искусственный интеллект, медицинские технологии, data science, проверка фактов, сторителлинг, изменение климата и множество других тем. Ознакомиться с информацией о наших спикерах, расписании и с новостями, вы сможете, посетив наш сайт и, подписавшись на Instagram, Facebook, Telegram и YouTube.