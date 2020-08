Red Bull запускает глобальное онлайн соревнование по брейкингу — Red Bull BC One E-Battle

Парни и девушки со всего мира могут загрузить свои видео, а затем сразиться в онлайн-битвах. Оценивать их выступления будут всемирно известные танцоры — B-Boy Bootuz из России, B-Girl AT из Финляндии,B-Boy Lilou из Франции.Red Bull BC One — это крупнейшее и наиболее престижное в мире соревнование по брейкдансу в формате «один на один». В этом году впервые оно пройдет в онлайн-режиме. Впервые в истории соревнования победители E-Battle гарантировано получат путевку на мировой финал Red Bull BC One World в 2021 году. Также победители получат проигрыватели TechnicsSL-1200MK7.Фанаты и зрители смогут следить за ходом соревнований через портал Red Bull TV и на страницах Red Bull BC One в Facebook и YouTube. Три онлайн-битвы — начиная с ТОП-16 до мирового финала Red Bull BC One E-Battle, будут транслироваться в прямом эфире.Период подачи заявок — с 7 по 31 августа. 7 сентября будут объявлены лучшие 64 танцора (b-boys и b-girls), которые примут участие в онлайн-битве. Соревнования пройдут с сентября по октябрь, а мировой финал назначен на 24 октября 2020 года.Дополнительная информация: redbullbcone.com