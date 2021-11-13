Recycle, upcycle, downcycle: о чем нужно знать тем, кто хочет жить экологично

Recycle, upcycle и downcycle — это все виды переработки. Они отличаются между собой эффективностью. Любая переработка лучше захоронения, свалки и перепроизводства. Поэтому если какая-то переработка чуть менее эффективна другой, то это не делает ее хуже.

Эко-активистка Ника Фролова рассмотрела термины в порядке уменьшения эффективности: upcycle, recycle и downcycle.





Upcycle, upcycling







Апсайклинг превращает сырье в более ценный предмет, чем он был до этого. От слова up — вверх и cycle — цикл. Этот метод считается самым экологичным по энергоэффективности и трудозатратам.

Например, российский бренд «Вновь» делает ремни из старых велопокрышек. Таким образом, велопокрышка, которая уже отжила свою жизнь и готовилась к свалке, стала ремнем, который прослужит долго.





Recycle, recycling





Ресайклинг превращает сырье в изделия примерно такого же качества, что оно было и до этого: re — заново и cycle — цикл. Для этого варианта используют стекло, металл и аллюминий. Стекло считается наилучшим второсырьем, которое можно перерабатывать до бесконечности.

В качестве примера можно привести проект «Полбутылки». Ребята изготавливают предметы интерьера из использованных винных бутылок.





Downcycle, downcycling









Даунсайклинг превращает изначальное сырье в предметы менее качественного порядка: down — вниз и cycle — цикл.

Ярким примером даунсайклинга являются пластик и бумага. После переработки такое сырье тяжело перерабатывать снова и снова из-за возможности ухудшения качества. Но это не отменяет необходимости переработки пластика и бумаги.

Например, есть казахстанский проект ECOMAF. Ребята изготавливают скамьи, лавочки, кашпо и урны из полимерпесчаного композита — это пластик, пленка и песок.

Также есть российский бренд 99recycle, они перерабатывает пластик в аксессуары, мерч и предметы интерьера.