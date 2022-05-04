realme представляет серию 9 Pro — первый флагманский смартфон среднего класса с камерой

Лучший 5G смартфон в сегменте — realme 9 Pro

realme 9 Pro соответствует всем высоким стандартам, заявленным мощной серией realme 9 Pro.

Смартфон оснащен процессором Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G, оперативной памятью объемом до 13 ГБ и системой жидкостного охлаждения, которая обеспечивает блестящую производительность. Отличается усовершенствованным дизайном Light Shift и мощной тройной камерой на 64 МП с эксклюзивным режимом Street Mode 2.0. Также оснащен 3,5-мм сертифицированным разъемом для наушников Hi-Res и новейшим пользовательским интерфейсом realme 3.0 на базе Android 12.





Мода и технологии. realme 9 Pro и совместно созданная сумка для смартфона были представлены на Неделе моды в Париже

realme дебютировал на Неделе моды в Париже. На подиуме он представил серию смартфонов realme 9 Pro, а также созданную совместно с Heliot Emil сумку-чехол. Главной задачей дизайнеров стало произвести фурор, объединив технологии и моду в одном продукте.

realme Design Studio™ — это независимая команда дизайнеров realme, специализирующаяся на промышленном и визуальном дизайне продуктов realme. realme Design Studio отличает то, что это первая студия мобильного дизайна, цель студии — создание имиджа бренда realme как законодателя технологических тенденций и предоставление молодым людям во всем мире новаторского дизайна продуктов и визуального дизайна, которые превосходят ожидания.

Среди предыдущих сотрудников realme Design Studio — Наото Фукасава и Хосе Леви, которые поделились своим опытом в realme, разработав новые продукты в партнерстве с брендом.





realme представил Buds Air 3 с активным шумоподавлением 42 дБ, сертифицированным TÜV Rheinland

realme, самый быстрорастущий технологический бренд в мире, сегодня официально представил новейшие флагманские наушники TWS с активным шумоподавлением — realme Buds Air 3.

Серия Buds Air — одна из важных из серии realme AIoT (искусственный интеллект вещей) 1+5+T.

Это технологическая экосистема, в центре которой пользовательский смартфон — 1, ноутбуки, телевизоры, смарт часы, беспроводные наушники и умные динамики — 5, а к T относятся другие устройства умного дома: игровые консоли, компьютерные мыши, пылесосы, весы , зубные щетки, розетки, камеры и так далее.

Buds Air 3 — новейшие беспроводные наушники с гибридным ANC от realme.

Они могут заглушить до 42 дБ окружающего вас шума. Наушники обеспечивают до 30 часов воспроизведения музыки с чехлом для зарядки. Realme также рекламирует режим с низкой задержкой 88 мс для игр и сопряжения двух устройств, что позволяет вам, например, принимать звонки на свой телефон, когда он подключен к ноутбуку. Buds Air 3 выпускаются в цветах Galaxy White и Starry Blue.

Buds Air 3 имеют рейтинг IPX5 и подключаются через Bluetooth 5.2 к любому устройству.

В realme Buds Air 3 используется усовершенствованный чип R3 и алгоритмы шумоподавления, обеспечивая значительное шумоподавление 42 дБ, и сертифицирован TÜV Rheinland High Performance Noise Cancellation. Кроме того, Buds Air 3 поддерживает лучшую в отрасли конструкцию интеллектуального удаления ветра. Такая функция, обычно доступная только на флагманских наушниках премиум-класса TWS, обеспечивает пользователям комфортное прослушивание музыки независимо от окружающей среды. Кроме того, в Buds Air 3 используется несколько встроенных микрофонов.

Батарея, обеспечивающая 30 часов музыки нонс-топ

Buds Air 3 оснащены аккумулятором большой емкости 546 мАч, который обеспечивает до 30 часов воспроизведения. Заряжается до 100% всего за один час, и поддерживает 10 минут быстрой зарядки для 100 минут прослушивания музыки.





10-мм драйвер Bass Boost для более глубоких басов и насыщенного звука

Качество звука всегда было отличительной чертой серии Buds Air. Buds Air 3 оснащены 10-миллиметровым динамиком, изготовленным из нового жидкокристаллического полимерного композита, который обеспечивает более глубокие басы и насыщенный звук. realme пригласила команду профессиональных аудиоинженеров с десятилетним опытом работы и музыкантов для совместной работы над профессиональным звуком в наушниках. Buds Air 3 также поддерживает стандарты распределения высококачественного звука AAC.

В ближайшем будущем, на рынок выходит новинка realme Buds Q2s.

Q2s TWS имеют привлекательный прозрачный дизайн и оснащены 10-мм драйверами. Кроме того, наушники используют звук Dolby Atmos для обеспечения непревзойденного объемного 3D-звучания. Помимо этого, они даже поддерживают ENC на базе искусственного интеллекта для беспрепятственного и четкого вызова.Что еще можно сказать о них:— мгновенное подключение. Благодаря технологии Bluetooth 5.2 расширенное соединение позволяет быстрее подключиться к телефону— Q2s TWS имеют привлекательный прозрачный дизайн— - 88 мс в игровом режиме со сверхнизкой задержкой— шумоподавление окружающей среды— прочный и качественный— realme Buds Q2s поддерживают рейтинг водонепроницаемости IPX4, чтобы предотвратить брызги, дождь и пот в сценариях повседневного использования..

Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт realme — www.realme.com.







