Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
re-kassa-kak-sovremennye-predprinimateli-optimiziruyut-svoy-biznes-s-pomosch-yu-novyh-tehnologiy
re:Kassa. Как современные предприниматели оптимизируют свой бизнес с помощью новых технологий
5
Главная
/
Профессионалы
/
Бизнес

01.01.2000

re:Kassa. Как современные предприниматели оптимизируют свой бизнес с помощью новых технологий


Малые и средние бизнесы — основа динамичного развития экономики страны. Чтобы упростить их работу, сделать удобнее и гибче в управлении, создаются новые пути развития. Например, одним из самых популярных инструментов для ведения бизнеса сейчас стали онлайн-кассы, которые берут на себя массу вопросов бухгалтерии и налогов. re:Kassa — успешный пример подобного направления.


Мы поговорили с несколькими предпринимателями, которые уже используют re:Kassa.


Зарина Уали, город — Алматы, психолог-регрессолог


О бизнесе

Я занимаюсь частной практикой больше 20 лет — консультирую людей в сфере регрессионной терапии. Помогаю людям справляться со сложностями в жизни. У меня много постоянных клиентов.


Мне хотелось бы масштабировать свой бизнес, например, создать собственное пространство, где мы все сможем встречаться офлайн.


О способе развития

Один из способов вести бизнес успешно — re:Kassa.


re:Kassa — онлайн-касса или сервис помощи для предпринимателей, который упрощает ежедневные бизнес-задачи. С помощью re:Kassa можно быстро оформлять фискальные чеки, отправлять чеки оператору фискальных чеков и в налоговую, формировать отчеты, открывать и закрывать кассы, отправлять чеки по Whatsapp и многое другое. Все это можно сделать через любой гаджет, который у вас есть: ноутбук, компьютер, планшет или телефон. И вишенка на торте — для вашего удобства re:Kassa можно скачать в App Store, Google Play или просто открыть в браузере.


Я поняла, что необходимо использовать онлайн-кассу, потому что использование данного функционала находится в рамках закона. Делать все правильно важно, чтобы не было никаких проблем с налоговыми.


Я долго изучала вопрос онлайн-кассы, много читала, натыкалась на разных представителей этой ниши, даже советовалась с бухгалтерами. В итоге выбрала re:Kassa.


Во-первых, я работаю с людьми, поэтому совсем не хочу отвлекаться на вопросы оплаты моих услуг. У re:Kassa все просто — нажал две кнопки и все готово.


Во-вторых, благодаря онлайн-кассе я отказалась от постоянного бухгалтера. Достаточно раз в полгода обратиться к любому бухгалтеру — за небольшую оплату он легко формирует данные из re:Kassa и отправляет в налоговую.


Я много узнала о своем бизнесе за последнее время, начиная от регистрации ИП, заканчивая использованием новшеств онлайн-кассы re:Kassa.


У re:Kassa существует опция бухгалтера на базовой основе и проверенные партнеры, помогающие вести бухгалтерию и вовремя рассчитывать налоги.


Индира Асафова, село Трамбовка, индивидуальный предприниматель реализации мясной молочной продукции


О бизнесе

У нас небольшой семейный бизнес по реализации сельхозпродукции. Мы занимаемся продажей племенной птицы и яиц. Позиционируем себя экологически чистым предприятием деревенского происхождения.

Планов на развитие много — хотим увеличить производство, чтобы как можно больше людей питалось экологически чистыми продуктами.


О способе развития

Один из способов развития нашего бизнеса мы видим в использовании онлайн-кассы re:Kassa.


re:Kassa — это бесплатный кассовый аппарат, который всегда находится под рукой, что экономит много времени. Его можно без проблем зарегистрировать онлайн, скачать приложение и использовать из любой точки мира, а также можно контролировать все расходы и доходы.

Удобство использования re:Kassa заключается в том, что приложение этой онлайн-кассы работает на любом устройстве, где есть доступ в интернет. Также при использовании приложения не надо вести книгу учета денежных средств, так как все это происходит внутри системы re:Kassa.

re:Kassa подходит всем, потому что любому предпринимателю выгодно экономить свое время и средства. Каждый год что-то меняется в сфере бизнеса, а мы не отстаем и постоянно усовершенствуем внутреннюю работу предприятия.


Нуржан Темирбеков, компания по аренде и управлению собственной недвижимости


О бизнесе

Моя компания управляет недвижимостью, то есть следит за квартирами и помещениями тех владельцев, которые к нам обращаются. Мы размещаем рекламу на специальных сайтах, принимаем звонки от будущих арендаторов, передаем ключи, заселяем и выселяем клиентов, проводим уборку помещений, следим за своевременной оплатой коммунальных услуг и многое другое.


Расширение компании — одна из важных целей. Моя компания развивается и растет, а это самая главная мотивация внедрять инновации и онлайн-помощников в рабочий процесс.


О способе развития

Один из способов улучшить показатели в работе — не отвлекаться на лишнее и довериться проверенным компаниям. re:Kassa показали себя с приятной стороны. Сейчас это самый удобный способ, чтобы пробивать чеки, контролировать доходы и расходы. Мне не приходится делать ничего лишнего, что экономит время.


Также у re:Kassa есть много разных функций для малого и среднего бизнеса, которые можно контролировать с любых гаджетов без лишних людей. Так я сам могу отправлять все нужные документы в налоговую.


Мне предлагали интегрировать в работу много других онлайн-касс, но я выбрал re:Kassa, потому что мне подходили условия по сотрудничеству.


За последний год я испытал много разных приятных эмоций относительно своего бизнеса. Например, мне приятно платить зарплату своим сотрудникам, особенно когда для этого есть онлайн-помощник. Во-вторых, я вижу, как идет прирост клиентов и доходов, что очень радует.


Удобство и легкость — сейчас важные критерии в управлении бизнесом, поэтому многие владельцы предприятий находят все больше наилучших способов справляться с повседневными задачами. re:Kassa дает возможность облегчить свою профессиональную жизнь, перестать волноваться понапрасну и стать чуточку счастливее.

photo-output.JPG

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #предприниматель #технологии #развитие
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Кто есть кто: Сержан Жумашов
31764
«Казахстан — это перспективный рынок», — предприниматели из России о ведении бизнеса ...
3046
Аблай Юсупов о кризисе в онлайн-образовании и о том, почему маркетинг — ядро бизнеса
2620
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.