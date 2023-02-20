re:Kassa. Как современные предприниматели оптимизируют свой бизнес с помощью новых технологий

Малые и средние бизнесы — основа динамичного развития экономики страны. Чтобы упростить их работу, сделать удобнее и гибче в управлении, создаются новые пути развития. Например, одним из самых популярных инструментов для ведения бизнеса сейчас стали онлайн-кассы, которые берут на себя массу вопросов бухгалтерии и налогов. re:Kassa — успешный пример подобного направления.

Мы поговорили с несколькими предпринимателями, которые уже используют re:Kassa.

Зарина Уали, город — Алматы, психолог-регрессолог

О бизнесе

Я занимаюсь частной практикой больше 20 лет — консультирую людей в сфере регрессионной терапии. Помогаю людям справляться со сложностями в жизни. У меня много постоянных клиентов.

Мне хотелось бы масштабировать свой бизнес, например, создать собственное пространство, где мы все сможем встречаться офлайн.

О способе развития

Один из способов вести бизнес успешно — re:Kassa.

re:Kassa — онлайн-касса или сервис помощи для предпринимателей, который упрощает ежедневные бизнес-задачи. С помощью re:Kassa можно быстро оформлять фискальные чеки, отправлять чеки оператору фискальных чеков и в налоговую, формировать отчеты, открывать и закрывать кассы, отправлять чеки по Whatsapp и многое другое. Все это можно сделать через любой гаджет, который у вас есть: ноутбук, компьютер, планшет или телефон. И вишенка на торте — для вашего удобства re:Kassa можно скачать в App Store, Google Play или просто открыть в браузере.

Я поняла, что необходимо использовать онлайн-кассу, потому что использование данного функционала находится в рамках закона. Делать все правильно важно, чтобы не было никаких проблем с налоговыми.

Я долго изучала вопрос онлайн-кассы, много читала, натыкалась на разных представителей этой ниши, даже советовалась с бухгалтерами. В итоге выбрала re:Kassa.

Во-первых, я работаю с людьми, поэтому совсем не хочу отвлекаться на вопросы оплаты моих услуг. У re:Kassa все просто — нажал две кнопки и все готово.

Во-вторых, благодаря онлайн-кассе я отказалась от постоянного бухгалтера. Достаточно раз в полгода обратиться к любому бухгалтеру — за небольшую оплату он легко формирует данные из re:Kassa и отправляет в налоговую.

Я много узнала о своем бизнесе за последнее время, начиная от регистрации ИП, заканчивая использованием новшеств онлайн-кассы re:Kassa.

У re:Kassa существует опция бухгалтера на базовой основе и проверенные партнеры, помогающие вести бухгалтерию и вовремя рассчитывать налоги.

Индира Асафова, село Трамбовка, индивидуальный предприниматель реализации мясной молочной продукции

О бизнесе

У нас небольшой семейный бизнес по реализации сельхозпродукции. Мы занимаемся продажей племенной птицы и яиц. Позиционируем себя экологически чистым предприятием деревенского происхождения.

Планов на развитие много — хотим увеличить производство, чтобы как можно больше людей питалось экологически чистыми продуктами.

О способе развития

Один из способов развития нашего бизнеса мы видим в использовании онлайн-кассы re:Kassa.

re:Kassa — это бесплатный кассовый аппарат, который всегда находится под рукой, что экономит много времени. Его можно без проблем зарегистрировать онлайн, скачать приложение и использовать из любой точки мира, а также можно контролировать все расходы и доходы.

Удобство использования re:Kassa заключается в том, что приложение этой онлайн-кассы работает на любом устройстве, где есть доступ в интернет. Также при использовании приложения не надо вести книгу учета денежных средств, так как все это происходит внутри системы re:Kassa.

re:Kassa подходит всем, потому что любому предпринимателю выгодно экономить свое время и средства. Каждый год что-то меняется в сфере бизнеса, а мы не отстаем и постоянно усовершенствуем внутреннюю работу предприятия.

Нуржан Темирбеков, компания по аренде и управлению собственной недвижимости

О бизнесе

Моя компания управляет недвижимостью, то есть следит за квартирами и помещениями тех владельцев, которые к нам обращаются. Мы размещаем рекламу на специальных сайтах, принимаем звонки от будущих арендаторов, передаем ключи, заселяем и выселяем клиентов, проводим уборку помещений, следим за своевременной оплатой коммунальных услуг и многое другое.

Расширение компании — одна из важных целей. Моя компания развивается и растет, а это самая главная мотивация внедрять инновации и онлайн-помощников в рабочий процесс.

О способе развития

Один из способов улучшить показатели в работе — не отвлекаться на лишнее и довериться проверенным компаниям. re:Kassa показали себя с приятной стороны. Сейчас это самый удобный способ, чтобы пробивать чеки, контролировать доходы и расходы. Мне не приходится делать ничего лишнего, что экономит время.

Также у re:Kassa есть много разных функций для малого и среднего бизнеса, которые можно контролировать с любых гаджетов без лишних людей. Так я сам могу отправлять все нужные документы в налоговую.

Мне предлагали интегрировать в работу много других онлайн-касс, но я выбрал re:Kassa, потому что мне подходили условия по сотрудничеству.

За последний год я испытал много разных приятных эмоций относительно своего бизнеса. Например, мне приятно платить зарплату своим сотрудникам, особенно когда для этого есть онлайн-помощник. Во-вторых, я вижу, как идет прирост клиентов и доходов, что очень радует.

Удобство и легкость — сейчас важные критерии в управлении бизнесом, поэтому многие владельцы предприятий находят все больше наилучших способов справляться с повседневными задачами. re:Kassa дает возможность облегчить свою профессиональную жизнь, перестать волноваться понапрасну и стать чуточку счастливее.



