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Развлечения, работа и свадьбы: что можно делать в метавселенной уже сегодня
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Сегодня в 19:44

Развлечения, работа и свадьбы: что можно делать в метавселенной уже сегодня

Мы все чаще слышим о виртуальных мирах, цифровой реальности и метавселенной. Рассказываем, что это такое и чем мы можем заняться там уже сейчас.


Что такое метавселенная


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Для обозначения цифровой вселенной, которая существует параллельно с реальным миром, используется термин, впервые примененный в фантастической книге Нила Стивенсона «Лавина».

За счет недавнего роста интереса к NFT (невзаимозаменяемым токенам) и переименованию компании Facebook в Meta, метавселенная начала привлекать к себе больше внимания со стороны общественности.

Цифровой мир позволит участникам находиться в виртуальной реальности, которая объединит все пространства в одном. Пока этого еще не получилось, но кое-что в метавселенной делать можно уже сегодня.


Работать


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Во время пандемии большая часть населения перешла на удаленную работу. Этот формат пользуется популярностью и сейчас.

Метавселенная позволяет работать вместе с коллегами в виртуальном пространстве, приближенном к реальному миру.

Компания Meta уже предприняла попытку продемонстрировать, каково это заниматься корпоративной деятельностью в цифровом мире с Horizon Workrooms.

В скором времени и другие компании начнут массово отправлять своих сотрудников трудиться на просторы виртуальной реальности.


Развлекаться


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Метавселенная выводит развлечения на новый уровень. Пользователям уже сейчас доступны многие возможности, начиная от игр с возможностью заработать деньги, заканчивая посещением клубов, выставок и концертов исполнителей мирового масштаба.

К примеру, модный дом Gucci заключил сотрудничество с платформой Roblox и провел виртуальную акцию вместе с выставкой в честь 100-летнего юбилея компании. Пользователям был открыт доступ к интерактивной экскурсии, посвященной истории известного бренда.

Виртуальные концерты таких артистов, как: Трэвис Скотт, Ариана Гранде и Marshmello могли посетить пользователи Fortnite. К слову, десятиминутное выступление Трэвиса Скотта принесло компании Epic Games порядка 20 миллионов долларов, а число подключившихся к просмотру концерта игроков составило 27 миллионов.


Купить недвижимость


Приобретение земли в метавселенной потенциально может сделать вас богатым человеком. Здесь можно купить не только виртуальный участок, но и дома, особняки и даже яхты.

Покупка такого имущества стремительно набирает обороты во всем мире.

Так, инвестиционный фонд цифровой недвижимости Republic Realm потратил более 900 000 долларов на покупку NFT в Decentraland. Это была самая дорогая покупка виртуального участка в истории платформы.

Сейчас покупка недвижимости доступна не только на Decentraland, но и в таких метавселенных, как: Somnium Space, Sandbox и Upland.

Другая компания — Spotselfie, разрабатывает приложение дополненной реальности. С его помощью пользователь сможет навести камеру смартфона на приобретенную локацию, а она покажет, как все это выглядит в цифровом мире.


Сыграть свадьбу


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Да-да, сыграть свадьбу в метавселенной. Почему бы и нет?

Так сделали Динеш Сивакумар Падмавати и его невеста Джанаганандхини Рамасвами.

Индийская пара из штата Тамилнад пригласила две тысячи человек на свое бракосочетание в формате виртуальной реальности. Ребята — поклонники книг о Гарри Поттере, поэтому решили провести это знаковое событие в стиле школы волшебства Хогвартс.

Осуществить задуманное стало возможным благодаря стартапу TardiVerse, который специализируется на создании смешанной реальности для сферы образования и развлечений.

На реализацию мероприятия пара потратила две тысячи долларов.


Будущее метавселенной

Сегодня цифровая реальность находится на первой стадии развития, но уже поражает возможностями. У метавселенной есть все шансы стать неотъемлемой частью нашей жизни.

По словам разработчиков Meta, виртуальная вселенная улучшит качество и доступность образования, а также даст возможность взаимодействовать с людьми со всего мира в более гибком формате.

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#технологии #виртуальнаяреальность #vr #метавселенная #цифровоймир
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