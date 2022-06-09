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Разработчик беспилотного аэротакси Volocopter успешно испытал VoloConnect — свой первый электрический самолет
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Сегодня в 09:52

Разработчик беспилотного аэротакси Volocopter успешно испытал VoloConnect — свой первый электрический самолет

Volocopter сообщил об успешных испытаниях своего электросамолета VoloConnect — полет прошел в мае и длился две минуты и четырнадцать секунд.

За это время электросамолет показал, что может сохранять аэродинамику и производительность на нужном уровне. Всего компания провела три полета.



Volocopter представил VoloConnect в мае 2021 года — это четырехместный электрический самолет, предназначенный для полетов на относительно большие расстояния, например, в пригород.

Он может развивать скорость полета до 229 км/ч, дальность полета на одном заряде — 96 километров. Самолет выдерживает вес до 399 килограммов. Компания планирует коммерческий запуск электросамолета в 2026 году.

Источник: vc.ru

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#технологии #экология #транспорт #электроэнергия #электросамолет
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