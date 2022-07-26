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Разработчик беспилотников Cruise начал составлять карту Дубая для запуска роботакси в 2023 году
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Сегодня в 10:28

Разработчик беспилотников Cruise начал составлять карту Дубая для запуска роботакси в 2023 году

Производитель беспилотных автомобилей Cruise запустит роботакси в Дубае в 2023 году. Компания уже отправила два беспилотных электромобиля Chevrolet Bolt в город, чтобы составить его карту.

Два Chevrolet Bolt будут работать в районе Джумейра, который проходит вдоль пляжа. Автомобилями будут управлять люди, прошедшие специальную подготовку.

Набор датчиков Cruise включает в себя лидар — он измеряет расстояние путем излучения света и замера времени возвращения, радар и камеры для сбора данных о местности. На основе полученных сведений создается карта, которую автомобиль использует для самостоятельного передвижения.

Среди инвесторов производителя беспилотников значится Microsoft. Компания также стратегический партнер проекта.

Источник: incrussia.ru

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