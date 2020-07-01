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Райан Рейнольдс распугал звезд «Людей Икс» во время воссоединения
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Сегодня в 10:37

Райан Рейнольдс распугал звезд «Людей Икс» во время воссоединения

Хью Джекман, Холли Берри, Патрик Стюарт и Фамке Янссен присоединились к благотворительному концерту Global Citizen: United For Our Future. В честь этого они провели онлайн-встречу команды оригинальных «Людей Икс», однако все пошло не так, когда воссоединению помешал внезапно объявившийся Райан Рейнольдс.


Вместе с актером пришли также Софи Тернер и Джеймс МакЭвой, после чего Янсен, Берри и Стюарт быстро «слились» из чата. Сами же Тернер и МакЭвой также не задержались — актриса заявила, что думала попасть на встречу каста «Игры престолов», а актер пошел общаться со звездами «Сплита».

В итоге в конференции остались заклятые друзья Хью Джекман и Райан Рейнольдс, после чего к ним также пожаловал Лив Шрайбер. Так, все внезапно превратилось во встречу по фильму «Люди Икс: Начало. Росомаха», а как она прошла, осталось неизвестным. В финале актеры не забыли поблагодарить врачей и сотрудников других сфер, работающих на всеобщее благо во время пандемии.

Источник: film.ru

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#онлайнвстреча #райанрейнольдс
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