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Райан Рейнольдс основал некоммерческую организацию для поддержки молодых креаторов
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Сегодня в 12:12

Райан Рейнольдс основал некоммерческую организацию для поддержки молодых креаторов

Основная задача организации Creative Ladder состоит в том, чтобы облегчить подопечным построение карьеры в творческой индустрии.

Официальный запуск организации намечен на грядущую осень. Ожидается, что на старте Creative Ladder проведет конференцию по креативному лидерству и откроет виртуальную учебную программу, посвященную навыкам управления. Она будет рассчитана на полгода.

Создавать Creative Ladder Рейнольдсу помогает команда экспертов и инвесторов. В руководство, помимо актера, также войдут основательница модного бренда District Clothing Дионна Дорси Кэллоуэй и международный издатель Adweek Дэвид Гринер.

Источник: srsly.ru

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