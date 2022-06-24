Райан Рейнольдс основал некоммерческую организацию для поддержки молодых креаторов

Основная задача организации Creative Ladder состоит в том, чтобы облегчить подопечным построение карьеры в творческой индустрии.

Официальный запуск организации намечен на грядущую осень. Ожидается, что на старте Creative Ladder проведет конференцию по креативному лидерству и откроет виртуальную учебную программу, посвященную навыкам управления. Она будет рассчитана на полгода.

Создавать Creative Ladder Рейнольдсу помогает команда экспертов и инвесторов. В руководство, помимо актера, также войдут основательница модного бренда District Clothing Дионна Дорси Кэллоуэй и международный издатель Adweek Дэвид Гринер.

Источник: srsly.ru