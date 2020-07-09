Раис Габитов: «Продвигать имидж Башкирии — моя миссия, призвание»

О себе

Человек молод до тех пор, пока хочет изменить мир, а не свой статус в нем

О принципах

Для меня важно всегда делать то, что нравится, что идет от сердца

О людях в жизни

О деятельности

В какой-то момент жизни приходишь к тому, что хочешь оставить после себя что-то в истории

Фото Айбулат Акбутин, Елена Горина, Олег Чегодаев, Дим Тулунгужин

Потому что люблю свою республику, не собираюсь отсюда уезжать и развиваю ее по мере своих сил, страсти и знаний. Продвигать имидж Башкирии — моя миссия, призвание.Я башкир, а открытость, гостеприимство, любовь к родине — это как раз и есть те черты моей нации.Хочу, делая что-то для себя, улучшать жизнь других людей тоже.Когда мы были на площади Святого Петра, я фотографировался в итальянских костюмах, надев наш национальный головной убор, башкирскую шапку с лисьими хвостами. И я перестал быть туристом, который фотографируется, я стал человеком, с кем фотографируются. Это было интересное чувство, я понял — когда мы несем часть своей Родины, мы становимся сильнее, и ощутил себя счастливым.Открытость, честность и искренность — главные принципы.Но важно понимать, что есть другие люди, которым намного хуже.Далее школьные учителя и друзья. Но если говорить глобально, сильно влияют книги, фильмы, которые посмотрел. В этом плане учитель из фильма «Общество мертвых поэтов» для меня одна из ролевых моделей.. В конце он находит эту волшебную воду и стоит перед выбором: выпить самому и жить вечно, либо вылить на землю, чтобы была бессмертна природа. Он выливает ее на землю, а сам погибает. У меня мурашки бегут от такого.. Мы проводим ее в январе на горнолыжном курорте «Банное», в Башкирии. Приезжают лучшие спикеры в области медиа, PR и digital, а также слушатели со всей Башкирии, ближайших регионов, из Москвы и Санкт-Петербурга.Можно кататься на горных лыжах, участвовать в фестивале воздухоплавания «Самрау», перелететь на воздушном шаре через Урал. С одной стороны, к нам приезжают спикеры и делятся знаниями, а с другой стороны, мы показываем красоту Башкирии.Это пешеходный маршрут длиной 300 километров, который проходит по живописным местам Южного Урала, Башкирии, по горам, вокруг озер, исторических, культурных мест. Вместе с друзьями-энтузиастами, путешественниками, известными туристами, блогерами мы проложили почти половину маршрута, и по тропе уже ходят тысячи туристов. В этом году нас начало поддерживать правительство Башкирии. Надеюсь, к концу года мы завершим проект, и первые путешественники пройдут всю тропу полностью. В дальнейшем есть планы развить ее до Таганая, до Челябинска. Тогда тропа охватит весь Южный Урал, и ее длина составит 500 километров.Начинается с родины моего папы, заканчивается на родине мамы и проходит через мою малую родину, через покосы моего дедушки — место, где я впервые посмотрел на горный Урал, когда мне было пять лет. Я хочу, чтобы множество других людей увидели эту красоту, почувствовали эти запахи и влюбились. Это то, что я могу отдать людям от своего сердца, и то, что Башкирия может дать миру.После того как реализуешь простые потребности в еде, питье и безопасности, начинаются вопросы самореализации. И в какой-то момент жизни приходишь к тому, что хочешь оставить после себя что-то в истории.Поэтому дело моей жизни — не тропа и не Курултай, когда-нибудь они закончатся. Я хочу менять мир к лучшему через то, что интересно мне самому — эмоции, проекты, игру и приключения.