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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Раис Габитов: «Продвигать имидж Башкирии — моя миссия, призвание»
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Раис Габитов

город — Уфа, директор PR-агентства, @raisarais

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Сегодня в 12:50

Раис Габитов: «Продвигать имидж Башкирии — моя миссия, призвание»

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О себе
Я эмоциональный, открытый миру, творческий, понимающий и эмпатичный.

Называю себя амбассадором Башкирии. Потому что люблю свою республику, не собираюсь отсюда уезжать и развиваю ее по мере своих сил, страсти и знаний. Продвигать имидж Башкирии — моя миссия, призвание.

В какой-то части я — воплощение своего народа. Я башкир, а открытость, гостеприимство, любовь к родине — это как раз и есть те черты моей нации.

Мой девиз: «Человек молод до тех пор, пока хочет изменить мир, а не свой статус в нем». Хочу, делая что-то для себя, улучшать жизнь других людей тоже.

Человек молод до тех пор, пока хочет изменить мир, а не свой статус в нем


В начале этого года я побывал в Италии. Когда мы были на площади Святого Петра, я фотографировался в итальянских костюмах, надев наш национальный головной убор, башкирскую шапку с лисьими хвостами. И я перестал быть туристом, который фотографируется, я стал человеком, с кем фотографируются. Это было интересное чувство, я понял — когда мы несем часть своей Родины, мы становимся сильнее, и ощутил себя счастливым.
О принципах
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Есть такое выражение: «Честность — лучшая политика». Открытость, честность и искренность — главные принципы.

Для меня важно делать то, что нравится, что идет от сердца.

Уметь принимать, прощать и понимать ценности других людей.

Для меня важно всегда делать то, что нравится, что идет от сердца


Когда происходят трудности — финансовые, творческие или проблемы с ощущением себя в этом мире — это может казаться большой проблемой. Но важно понимать, что есть другие люди, которым намного хуже.
О людях в жизни
Большое влияние на меня оказали родители, бабушка, дедушка. Далее школьные учителя и друзья. Но если говорить глобально, сильно влияют книги, фильмы, которые посмотрел. В этом плане учитель из фильма «Общество мертвых поэтов» для меня одна из ролевых моделей.

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В Башкирии есть эпос «Урал-батыр», по сюжету которого легендарный герой преодолевает множество препятствий, убивает чудовищ, чтобы найти живую воду. В конце он находит эту волшебную воду и стоит перед выбором: выпить самому и жить вечно, либо вылить на землю, чтобы была бессмертна природа. Он выливает ее на землю, а сам погибает. У меня мурашки бегут от такого.
О деятельности
Я директор PR-агентства. Мы оказываем услуги в сфере PR, также у нас есть проект — конференция Digital Курултай. Мы проводим ее в январе на горнолыжном курорте «Банное», в Башкирии. Приезжают лучшие спикеры в области медиа, PR и digital, а также слушатели со всей Башкирии, ближайших регионов, из Москвы и Санкт-Петербурга.

Конференция уникальна не просто интересными спикерами и презентациями, это крутой нетворкинг в живописных местах. Можно кататься на горных лыжах, участвовать в фестивале воздухоплавания «Самрау», перелететь на воздушном шаре через Урал. С одной стороны, к нам приезжают спикеры и делятся знаниями, а с другой стороны, мы показываем красоту Башкирии.

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Второй проект, которым я занимаюсь — Большая Южно-Уральская тропа. Это пешеходный маршрут длиной 300 километров, который проходит по живописным местам Южного Урала, Башкирии, по горам, вокруг озер, исторических, культурных мест. Вместе с друзьями-энтузиастами, путешественниками, известными туристами, блогерами мы проложили почти половину маршрута, и по тропе уже ходят тысячи туристов. В этом году нас начало поддерживать правительство Башкирии. Надеюсь, к концу года мы завершим проект, и первые путешественники пройдут всю тропу полностью. В дальнейшем есть планы развить ее до Таганая, до Челябинска. Тогда тропа охватит весь Южный Урал, и ее длина составит 500 километров.

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Тропа проходит по местам, где я вырос. Начинается с родины моего папы, заканчивается на родине мамы и проходит через мою малую родину, через покосы моего дедушки — место, где я впервые посмотрел на горный Урал, когда мне было пять лет. Я хочу, чтобы множество других людей увидели эту красоту, почувствовали эти запахи и влюбились. Это то, что я могу отдать людям от своего сердца, и то, что Башкирия может дать миру.

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Человек развивается как личность. После того как реализуешь простые потребности в еде, питье и безопасности, начинаются вопросы самореализации. И в какой-то момент жизни приходишь к тому, что хочешь оставить после себя что-то в истории.

В какой-то момент жизни приходишь к тому, что хочешь оставить после себя что-то в истории


Дело жизни должно быть большим, недостижимым, чтобы ты вечно к нему стремился. Поэтому дело моей жизни — не тропа и не Курултай, когда-нибудь они закончатся. Я хочу менять мир к лучшему через то, что интересно мне самому — эмоции, проекты, игру и приключения.

Фото Айбулат Акбутин, Елена Горина, Олег Чегодаев, Дим Тулунгужин

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#предприниматель #природа #конференция #башкирия
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