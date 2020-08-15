Рафаил и Наталья Розенсон о том, как 23 года быть не только любящими супругами, но и лучшими друзьями

Рафаил Иосифович Розенсон, 61 год, город — Нур-Султан, профессор кафедры детских болезней, врач аллерголог-иммунолог
Наталья Германовна Розенсон, 50 лет, город — Нур-Султан, психотерапевт
О нас
Наталья. Мы познакомились в 1997 году, когда я лежала в больнице. Мне предложили получить консультацию у приехавшего профессора Хиросимского университета, я согласилась. Помню первое впечатление: зима, отопления не было, он сидел в кабинете в красивой вязанной кофте, у него был имидж японского профессора. Я подумала: «Что он делает в Шымкенте, и как добрался к нам?». Сразу обратила внимание на его добрые, большие глаза.
Рафаил. Мне было 38 лет, я был погружен в карьеру, много лет проработал в Японии и вернулся в Казахстан. А в личном плане был одинок. Меня попросили проконсультировать пациентку, в кабинет вошла девушка. На тот момент ей было 27 лет. Моя супруга и сейчас красавица, а в молодости была настоящая звезда. Первая мысль — нужно помочь человеку с тяжелым заболеванием. Когда болезнь отступила, Наталья еще больше похорошела, и я увидел всю ее нежность. Вместе с тем это был редчайший случай сочетания красоты с великолепной начитанностью и интеллектом.
Я начал ходить к ней в палату уже как влюбленный мужчина. Понимал, что сейчас вылечу ее и потеряю, поэтому думал, чем могу заинтересовать. Предложил позаниматься английским языком. Но ее выписали, и я потерял ее из виду, а у меня не было ни телефона, ни домашнего адреса. Я был совершенно расстроен.
Мы поняли, что в море событий и людей, нас сильно тянет друг к другу
Однажды на заседании ученого совета я сидел рядом с коллегой постарше меня. Он спросил, чем я расстроен. Узнав о причине моего состояния, он попросил описать девушку. Потом достал телефонную книжку, назвал телефон и фамилию. Семья будущей супруги была известной, плюс интеллигенция Шымкента друг друга знала. Я нашел ее, и мы стали дружить, а через несколько месяцев поженились. Мы поняли, что в море событий и людей, нас сильно тянет друг к другу.
Наталья. Ощущение, что это мой человек, пришло быстро и, что бы ни происходило, до сих пор не отпускает.
Рафаил. Еще меня сильно подкупило отношение ее родителей, они сразу приняли меня как родного человека.
Супруга с первых дней знакомства проявила себя не только как красивая девушка, но и как верный друг, замечательный помощник. Я готовился к защите докторской диссертации, и за несколько дней нужно было сделать много дел. Она во всем помогала.
Мы женаты 23 года. Любовь и уважение — это два главных чувства, которые сопровождают нас с самого начала и по сей день.
О Нур-Султане
Рафаил. Полтора года мы жили в Шымкенте. Начинали как и любая молодая семья: скромная квартира, простая мебель. Сейчас, взявшись за руки, вспоминаем нашу тумбочку, которую красили и обклеивали сами, топчан, первый автомобиль марки Ока.
В Астану я переехал в феврале 1999 года будучи уже заведующим кафедрой. А супруга через восемь месяцев, потому что болели мои мама и бабушка, кроме того, дочка была совсем маленькой.
Первое время после переезда было тяжело. После шикарного, теплого Шымкента привыкать к маленькой, не благоустроенной Астане было сложно. Город только строился, левого берега не было. Жить одному было тяжело в психологическом и бытовом плане. Но, когда приехала жена, все расцвело другими красками. И город начал быстро расти. Чувство причастности к чему-то большому, растущему, наполняет гордостью, потому что мы прошли все это вместе. Город стал нашим, родным.
В этом северном и морозном городе мы были окружены любовью и теплом
Наталья. Будучи южанкой, я долго адаптировалась к климату. У меня было ощущение, что я жена декабриста, потому что мужа перевели по работе, а я приехала за ним. Но нам повезло, в Астане жили друзья Рафаила, мы обросли еще и новыми знакомствами. Стали отмечать вместе праздники, дом всегда был полон гостей. В этом северном и морозном городе мы были окружены любовью и теплом.
Город рос на глазах, становился красивее, больше. Сейчас, когда возвращаемся из поездок, особенно по Европе, замечаем какие у нас большие проспекты, новые здания, и испытываем гордость.
О семье
Рафаил. У нас один совместный ребенок. Дочке 22 года, она наша гордость. Уже четвертый год учится в Германии, знает пять языков, учит еще два.
Наши главные принципы воспитания — любовь, стремление вложить все, что есть в ребенка, ненавязчивая демонстрация того, что папа с мамой не только муж с женой, но и лучшие друзья. Она видит, что мы с большим теплом относимся к родителям. Все праздники проходят в семейном кругу. Понимает, что папа с мамой любят свою работу и друг друга.
Наталья. Не нужно специально воспитывать ребенка, он сам, как губка впитает то, что есть на самом деле. Можно бесконечно повторять, что нельзя лгать. Но если в семье есть ложь, то ребенок все равно будет это перенимать. Мы сами выросли, глядя на своих родителей. Мама Рафиала — заслуженный врач Казахстана, папа был образованным человеком, мои родители интеллигентные люди.
Дочка видит сколько мы вкладываем в свою работу. Наши профессии предполагают бесконечное повышение квалификации, поэтому мы постоянно учимся.
Не нужно специально воспитывать ребенка, он сам, как губка впитает то, что есть на самом деле
Рафаил. Дочка тоже много занимается, учится. Она выросла в кругу наших друзей-коллег. Когда была маленькой, все профессиональные достижения мы отмечали большой научной компанией. К примеру, присутствовал мой любимый руководитель академик Тулебаев Райс Кажкенович, возглавляющий направление оториноларингологии в стране.
Наталья. Материальные ценности в нашей семье не стоят на первом месте. Главное — любовь к ближнему. Всегда говорим, что мир держится на любви.
Рафаил. Уважение к людям, стремление быть нужными и поддержка в профессиональных вопросах. Я часто уезжал на обучение, были курсы, которые длились несколько лет, и жена всегда спокойно собирала чемодан и говорила: «В добрый путь». Когда у нее были профессиональные поездки, я также поддерживал ее.
Наталья. Думаю, нам с Рафаилом повезло встретить друг друга. Мы разные, но принципы и мировоззрение у нас одно, мы смотрим в одну сторону.
Состояние духа на сегодняшний момент
В марте к нам прилетела доченька и из-за карантина пробыла здесь четыре месяца. Все это время мы находились вместе, работали из дома. Несмотря на то, что это был тяжелый период, мы провели его хорошо. Вместе читали, смотрели фильмы, виртуально ходили по музеям. Люди, запертые в одном помещении, четыре месяца, не просто не надоели друг другу, а еще больше сблизились. Ситуация показала истинность и глубокую искренность наших чувств.