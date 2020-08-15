Рафаил и Наталья Розенсон о том, как 23 года быть не только любящими супругами, но и лучшими друзьями

О нас

Мы поняли, что в море событий и людей, нас сильно тянет друг к другу

О Нур-Султане

В этом северном и морозном городе мы были окружены любовью и теплом

О семье

Не нужно специально воспитывать ребенка, он сам, как губка впитает то, что есть на самом деле

Состояние духа на сегодняшний момент

Мне предложили получить консультацию у приехавшего профессора Хиросимского университета, я согласилась. Помню первое впечатление: зима, отопления не было, он сидел в кабинете в красивой вязанной кофте, у него был имидж японского профессора. Я подумала: «Что он делает в Шымкенте, и как добрался к нам?». Сразу обратила внимание на его добрые, большие глаза.А в личном плане был одинок. Меня попросили проконсультировать пациентку, в кабинет вошла девушка. На тот момент ей было 27 лет. Моя супруга и сейчас красавица, а в молодости была настоящая звезда. Первая мысль — нужно помочь человеку с тяжелым заболеванием. Когда болезнь отступила, Наталья еще больше похорошела, и я увидел всю ее нежность. Вместе с тем это был редчайший случай сочетания красоты с великолепной начитанностью и интеллектом.Понимал, что сейчас вылечу ее и потеряю, поэтому думал, чем могу заинтересовать. Предложил позаниматься английским языком. Но ее выписали, и я потерял ее из виду, а у меня не было ни телефона, ни домашнего адреса. Я был совершенно расстроен.Он спросил, чем я расстроен. Узнав о причине моего состояния, он попросил описать девушку. Потом достал телефонную книжку, назвал телефон и фамилию. Семья будущей супруги была известной, плюс интеллигенция Шымкента друг друга знала. Я нашел ее, и мы стали дружить, а через несколько месяцев поженились. Мы поняли, что в море событий и людей, нас сильно тянет друг к другу.Я готовился к защите докторской диссертации, и за несколько дней нужно было сделать много дел. Она во всем помогала.Любовь и уважение — это два главных чувства, которые сопровождают нас с самого начала и по сей день.Начинали как и любая молодая семья: скромная квартира, простая мебель. Сейчас, взявшись за руки, вспоминаем нашу тумбочку, которую красили и обклеивали сами, топчан, первый автомобиль марки Ока.А супруга через восемь месяцев, потому что болели мои мама и бабушка, кроме того, дочка была совсем маленькой.После шикарного, теплого Шымкента привыкать к маленькой, не благоустроенной Астане было сложно. Город только строился, левого берега не было. Жить одному было тяжело в психологическом и бытовом плане. Но, когда приехала жена, все расцвело другими красками. И город начал быстро расти. Чувство причастности к чему-то большому, растущему, наполняет гордостью, потому что мы прошли все это вместе. Город стал нашим, родным.У меня было ощущение, что я жена декабриста, потому что мужа перевели по работе, а я приехала за ним. Но нам повезло, в Астане жили друзья Рафаила, мы обросли еще и новыми знакомствами. Стали отмечать вместе праздники, дом всегда был полон гостей. В этом северном и морозном городе мы были окружены любовью и теплом.Сейчас, когда возвращаемся из поездок, особенно по Европе, замечаем какие у нас большие проспекты, новые здания, и испытываем гордость.Дочке 22 года, она наша гордость. Уже четвертый год учится в Германии, знает пять языков, учит еще два.Она видит, что мы с большим теплом относимся к родителям. Все праздники проходят в семейном кругу. Понимает, что папа с мамой любят свою работу и друг друга.Можно бесконечно повторять, что нельзя лгать. Но если в семье есть ложь, то ребенок все равно будет это перенимать. Мы сами выросли, глядя на своих родителей. Мама Рафиала — заслуженный врач Казахстана, папа был образованным человеком, мои родители интеллигентные люди.Наши профессии предполагают бесконечное повышение квалификации, поэтому мы постоянно учимся.Она выросла в кругу наших друзей-коллег. Когда была маленькой, все профессиональные достижения мы отмечали большой научной компанией. К примеру, присутствовал мой любимый руководитель академик Тулебаев Райс Кажкенович, возглавляющий направление оториноларингологии в стране.Главное — любовь к ближнему. Всегда говорим, что мир держится на любви.Я часто уезжал на обучение, были курсы, которые длились несколько лет, и жена всегда спокойно собирала чемодан и говорила: «В добрый путь». Когда у нее были профессиональные поездки, я также поддерживал ее.Мы разные, но принципы и мировоззрение у нас одно, мы смотрим в одну сторону.Все это время мы находились вместе, работали из дома. Несмотря на то, что это был тяжелый период, мы провели его хорошо. Вместе читали, смотрели фильмы, виртуально ходили по музеям. Люди, запертые в одном помещении, четыре месяца, не просто не надоели друг другу, а еще больше сблизились. Ситуация показала истинность и глубокую искренность наших чувств.