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Radiohead снова покажут свои концерты на YouTube
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Сегодня в 10:29

Radiohead снова покажут свои концерты на YouTube

Британская группа Radiohead запустит серию онлайн-трансляций своих концертов.

Первый стрим коллектив проведет 9 апреля на YouTube, во время которого покажет выступление 2008 года на площадке 93 Feet East в Лондоне. Новые шоу из архива Radiohead Public Library будут выходить в течение семи недель по пятницам в 20:00 по московскому времени.

Вместе с трансляциями артисты запустили продажу новых футболок, дизайнером которых выступил их давний коллаборатор Стэнли Донвуд. Выручка пойдет организации #WeMakeEvents, поддерживающей концертный бизнес.

Источник: daily.afisha.ru

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#youtube #youtubeшоу #онлайнконцерт #radiohead #стрим
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