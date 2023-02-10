Работы молодых талантливых фотографов Узбекистана покажут в Эрмитаже

В Ташкенте были обсуждены возможности участия креативной молодежи Узбекистана на ежегодном Международном медиафоруме «Диалог культур» в Санкт-Петербурге.

Международный форум «Диалог культур» — крупнейший проект медиаконгресса «Содружество журналистов», проходящий в Государственном Эрмитаже с 2004 года. За эти годы в нем приняли участие более 3000 журналистов из 45 стран мира.

В рамках форума проходит фотовыставка «Я здесь живу», на которой фотокорреспонденты из разных стран и регионов рассказывают о самобытных местах, в которых живут они и герои их снимков.

Источник: uzdaily.uz