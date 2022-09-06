QS Connect MBA — oнлайн презентации и Q&A с лучшими бизнес-школами мира

Регистрация открыта по ссылке.
MBA — программа подготовки менеджеров среднего и высшего звена, а также предпринимателей, решающих:
— укрепить свои позиции внутри компании или на рынке труда
— подняться по карьерной лестнице
— провести реинжиниринг бизнес-процессов в компании
— систематизировать знания в области менеджмента, финансов, маркетинга, управления проектами и др.
— развить свои профессиональные и личностные навыки.
Выбор подходящей именно вам бизнес-школы и оптимальной МВА программы — дело, требующее внимания к деталям. Несомненно, важны очевидные критерии: цена, длительность, формат программы MBA. Однако сложность выбора, как правило, в нюансах.
Получить ответы на все ваши вопросы, узнать все детали и сделать свой выбор вы сможете 27 сентября на QS Connect MBА.
В мероприятии примут участие такие бизнес-школы как:
— American University, Kogod — США
— Hult International Business School — США
— University of Maryland, Smith Business — США
— University of Exeter Business School — Великобритания
— Warwick Business School — Великобритания
— Queen’s University, Smith — Канада
— UBC Sauder School of Business — Канада
— EU Business School — Германия
— IE Business School — Испания
— China Europe International Business School — Китай
и другие.
А также:
— получите доступ к стипендиям на ресурсах QS. Фонд — 45 000 $
— примите участие в розыгрыше годовой подписки на сервис MasterClass.
Как получить приглашение на презентации с бизнес-школами:
— обязательно зарегистрируйтесь
— загрузите резюме на английском или же поделитесь ссылкой на ваш профиль в LinkedIn. Причем сделать это нужно как можно раньше, чтобы гарантировать свое участие.
Регистрируйтесь на QS Connect MBA по ссылке.