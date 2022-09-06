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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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QS Connect MBA — oнлайн презентации и Q&A с лучшими бизнес-школами мира
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Сегодня в 17:00

QS Connect MBA — oнлайн презентации и Q&A с лучшими бизнес-школами мира

Регистрация открыта по ссылке.

MBA — программа подготовки менеджеров среднего и высшего звена, а также предпринимателей, решающих:

— укрепить свои позиции внутри компании или на рынке труда

— подняться по карьерной лестнице

— провести реинжиниринг бизнес-процессов в компании

— систематизировать знания в области менеджмента, финансов, маркетинга, управления проектами и др.

— развить свои профессиональные и личностные навыки.

Выбор подходящей именно вам бизнес-школы и оптимальной МВА программы — дело, требующее внимания к деталям. Несомненно, важны очевидные критерии: цена, длительность, формат программы MBA. Однако сложность выбора, как правило, в нюансах.

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Получить ответы на все ваши вопросы, узнать все детали и сделать свой выбор вы сможете 27 сентября на QS Connect MBА.

В мероприятии примут участие такие бизнес-школы как:

— American University, Kogod — США

— Hult International Business School — США

— University of Maryland, Smith Business — США

— University of Exeter Business School — Великобритания

— Warwick Business School — Великобритания

— Queen’s University, Smith — Канада

— UBC Sauder School of Business — Канада

— EU Business School — Германия

— IE Business School — Испания

— China Europe International Business School — Китай

и другие.

А также:

— получите доступ к стипендиям на ресурсах QS. Фонд — 45 000 $

— примите участие в розыгрыше годовой подписки на сервис MasterClass.

Как получить приглашение на презентации с бизнес-школами:

— обязательно зарегистрируйтесь

— загрузите резюме на английском или же поделитесь ссылкой на ваш профиль в LinkedIn. Причем сделать это нужно как можно раньше, чтобы гарантировать свое участие.

Регистрируйтесь на QS Connect MBA по ссылке.


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#стипендии #менеджеры #презентация #бизнесшкола
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.