QS Connect MBA — oнлайн презентации и Q&A с лучшими бизнес-школами мира

Регистрация открыта по ссылке.

MBA — программа подготовки менеджеров среднего и высшего звена, а также предпринимателей, решающих:

— укрепить свои позиции внутри компании или на рынке труда

— подняться по карьерной лестнице

— провести реинжиниринг бизнес-процессов в компании

— систематизировать знания в области менеджмента, финансов, маркетинга, управления проектами и др.

— развить свои профессиональные и личностные навыки.

Выбор подходящей именно вам бизнес-школы и оптимальной МВА программы — дело, требующее внимания к деталям. Несомненно, важны очевидные критерии: цена, длительность, формат программы MBA. Однако сложность выбора, как правило, в нюансах.





Получить ответы на все ваши вопросы, узнать все детали и сделать свой выбор вы сможете 27 сентября на QS Connect MBА.

В мероприятии примут участие такие бизнес-школы как:

— American University, Kogod — США

— Hult International Business School — США

— University of Maryland, Smith Business — США

— University of Exeter Business School — Великобритания

— Warwick Business School — Великобритания

— Queen’s University, Smith — Канада

— UBC Sauder School of Business — Канада

— EU Business School — Германия

— IE Business School — Испания

— China Europe International Business School — Китай

и другие.

А также:

— получите доступ к стипендиям на ресурсах QS. Фонд — 45 000 $

— примите участие в розыгрыше годовой подписки на сервис MasterClass.

Как получить приглашение на презентации с бизнес-школами:

— обязательно зарегистрируйтесь

— загрузите резюме на английском или же поделитесь ссылкой на ваш профиль в LinkedIn. Причем сделать это нужно как можно раньше, чтобы гарантировать свое участие.

Регистрируйтесь на QS Connect MBA по ссылке.







