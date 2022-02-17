QR-коды и чаевые на карту: как работает сервис TipsPay

Сервисы безналичных чаевых широко распространены во всем мире — это удобно и практично как для сотрудников, так и для клиентов. Одним из таких проектов в Казахстане стал TipsPay. Мы поговорили с основателем сервиса о том, как это работает и что нужно для подключения.

О компании



Наша компания занимается интеграцией IT-систем в гостиницах с 2009 года. За это время мы реализовали 42 проекта.

Начинали с сервиса по управлению доступом в Интернет. Разработали Wi-Fi решение для гостиниц и ресторанов mishkawifi.com.

Мы сфокусированы на рынке отелей и четко понимаем, что нужно этому бизнесу и его гостям для стабильной качественной работы. Если отель был построен в Казахстане в последние 13 лет, то скорее всего, мы принимали в этом участие.

Среди наших заказчиков: отели сетей Hilton, Marriott, Accor, Radisson Hotel Group, Intercontinental Hotel Group, Rixos, Wyndham, BestWestern и не только. Есть реализованные проекты в Узбекистане и Кыргызстане.

О сервисе TipsPay

Идею создания сервиса для безналичных чаевых подсказал один из заказчиков. С массовым переходом на электронный расчет заведения HoReCa потеряли около 80% денежных поощрений.

Проект еще в самом начале. Мы разработали ПО с базовым функционалом и занимаемся привлечением пользователей. Также работаем над интеграцией с системами управления ресторанов и тестируем гипотезы обучения гостей.

TipsPay построен на QR. В чеке заведения печатается код со ссылкой на профиль официанта. Чтобы оставить чаевые, клиент должен отсканировать этот код, пройти по ссылке и ввести сумму.

В данный момент можно оплатить банковской картой, ApplePay, GooglePay, SamsungPay, с баланса мобильного телефона операторов Beeline, Kcell.

У официанта есть баланс в личном кабинете. Сначала деньги попадают на него и копятся. Затем их можно вывести на карту любого банка.



Бывает, что гости просят номер официанта, чтобы отправить чаевые на карту, но в этом есть минусы — затрачивается лишнее время, а персональные данные в виде телефонного номера остаются у посетителей.

Главное преимущество нашего сервиса в том, что гость может оставить безналичные чаевые анонимно, быстро, удобно и без участия получателя.

Жители Казахстана на уровне рефлексов ассоциируют любой QR с Kaspi и Ashyq. Основная проблема — научить гостей заведения сканировать код не этими приложениями, а сканером кодов или просто камерой в телефонах, где это возможно.



Использовать сервис TipsPay можно в любом бизнесе, где есть место денежным поощрениям, — кафе, рестораны, гостиницы, салоны красоты и так далее.

Для подключения пользователь должен зарегистрироваться на сайте tipspay.kz, распечатать персональный QR-код и показать его гостю заведения. Печатают коды на тейбл-тентах, чеках, бейджах, можно даже тату набить.

О распространенности в мире

Сервисы безналичных чаевых работают в мире уже около 20 лет. Помню, как в 2007 году в Норвегии я оставлял деньги прямо у терминала, оплачивая счет картой Visa, а сумму вводил на клавиатуре. В таких заведениях чаевые поступают на специальный счет компании, обналичиваются и выдаются сотрудникам в соответствии с политикой заведения.

Налоговое законодательство и методы ведения бухгалтерского учета во многих странах позволяют работать с подобными денежными поощрениями напрямую через платежные системы. Так, в 2021 году в России около 70% чаевых были отправлены безналичным способом.

О планах

Планируем развивать интеграцию с системами управления ресторанами, привлекать пользователей в Казахстане и за рубежом.