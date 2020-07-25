Python третий год подряд в топе рейтинга языков IEEE

Институт инженеров электротехники и электроники опубликовал рейтинг языков программирования за 2020 год. Состав первой тройки остался неизменным уже в третий раз: список возглавил Python, за ним разместились Java и C.

Рейтинг включает 55 языков. Он составлен на основе 11 параметров, собранных по восьми онлайн-ресурсам — соцсетям, программистским площадкам и сайтам для поиска работы, включая GitHub, StackOverflow, Google Search, Trends, Twitter и Reddit.

Лидерство Python объясняется тем, что этот язык широко преподается и изучается, и люди постоянно ищут ответы на одни и те же вопросы по нему. Авторы проводят аналогию с BASIC, о котором в 1980-х выходили книги, журналы и телевизионные программы. Однако среди специалистов им пользовались немногие, а интерес любителей к нему со временем остыл. Python же популярен в сообществе профессиональных программистов и используется во множестве важных областей, например, в машинном обучении.

Создатели рейтинга отмечают большой скачок за год Arduino — с 11 на 7 место.

Ruby поднялся с 19 на 11 место, Kotlin — с 24 на 18, Fortran — с 36 на 25, Delphi — с 35 на 29. По 4 строчки прибавили Julia и Dart — они на 19 и 12 местах соответственно.

Больше всех сдал позиции С# — он упал с 7 строчки на 23, Visual Basic — с 20 на 27, HTML — с 12 на 17, Rust — с 17 на 20.

Источник: dev.by