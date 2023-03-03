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Пять филиалов международных университетов откроют в Казахстане в 2023 году
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Сегодня в 11:09

Пять филиалов международных университетов откроют в Казахстане в 2023 году

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек рассказал об открытии трех представительств международных университетов в 2022 году и предстоящем создании пяти новых филиалов в 2023 году.

Министерство планирует поэтапно увеличивать стипендии студентов и магистрантов, а также ежегодно в течение семи лет вводить 10 000 новых мест в студенческих общежитиях.

Также прорабатывается вопрос о внедрении новой модели администрирования науки и создании центров академического превосходства на базе 15 региональных и пяти педагогических вузов.

Источник: informburo.kz

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