Пять филиалов международных университетов откроют в Казахстане в 2023 году

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек рассказал об открытии трех представительств международных университетов в 2022 году и предстоящем создании пяти новых филиалов в 2023 году.

Министерство планирует поэтапно увеличивать стипендии студентов и магистрантов, а также ежегодно в течение семи лет вводить 10 000 новых мест в студенческих общежитиях.

Также прорабатывается вопрос о внедрении новой модели администрирования науки и создании центров академического превосходства на базе 15 региональных и пяти педагогических вузов.

Источник: informburo.kz