Путешествуйте дома. Чем заняться в Алматы и Алматинской области зимой

Алматы — город тысячи красок. Здесь каждый найдет для себя что-то интересное. Подробнее в материале.





Где остановиться в Алматы

Отели с видом на горы: Be Fine, Tenir Eco Hotel, Country Village Resort, SAMAL Hotel Resort & SPA, S.N.e.G Hotel & Restaurant, Namaste Shalle 2000M





Гостевые дома на Кольсае: Tau Kolsay, Kolsay Lakes Town, Hotel Kolsay Grand, TauHouse, Kolsay Nomads





Гостевые дома и хостелы: Business Hostel L.E.S, Interhouse Almaty, Hostel Viator, Hostel 211A, Hostel Del Luna

Что посмотреть

«Зеленый базар», @kok.bazar.almaty

«Зеленый базар» — один из старейших рынков города, расположенный в Медеуском районе. Торговая площадь была построена еще в 1875 году по заказу купца Рафикова. Здесь горожане могут найти свежие фрукты и опиши, мясные изделия, различные специи и многое другое.

«Дом на Барибаева 36», @dom36kz

«Дом на Барибаева 36» — креативное арт-пространство и площадка для общения и проведения свободного времени, развития, деятельности и работы. Здесь творческие люди могут найти то, что по душе, развивать и реализовать свой творческий потенциал, найти или создать сообщество единомышленников, наполниться и поделиться знаниями, опытом и живым общением.

Фурманова, 124

Фурманова, 124 — адрес, где находятся местные бары, в которых любят проводит выходные горожане. Здесь представлены заведения разного формата. Например, в LATE NIGHT SHOW BAR можно сыграть в beer-pong, настольный теннис и другие игры, а в баре «Домашний» включить свою музыку и посмотреть телевизор, как дома.

Главный ботанический сад, @botsadkz

Главный ботанический сад — это центр науки и культуры под открытым небом. Здесь собрана уникальная коллекция флоры Казахстана, Европы, Крыма и Кавказа, Северной Америки и Восточной Азии. Площадь ботанического сада составляет 103,6 га, где расположены оранжерея, лаборатории, дендрарий, пруды и другие строения.

Терренкур

Слово «терренкур» состоит из французского terrain — местность и немецкого kur — лечение, что значит «лечение местностью». Верхняя часть тропы находится рядом с рестораном АВ по адресу: Керей-Жанибек хандар, 310, а нижняя часть — за кинотеатром «Арман» по адресу: проспект Достык, 104. Длина составляет 4,5 километра.

Кок-Тобе, @koktobe.park

Кок-Тобе — гора, расположенная на высоте 1130 метров над уровнем моря. Подняться сюда можно по серпантину автомобильной дороги и в фуникулере по канатной дороге. Отсюда открывается невероятный панорамный вид на город. На территории есть контактный зоопарк, множество заведений, аттракционы.

Кольсайские озера

Кольсайские озера — система из трех озер в северном Тянь-Шане. С казахского языка «Кольсай» можно перевести как «озеро в ущелье». Вода в озерах постоянно меняет цвет, в зависимости от того как падают лучи солнца: от нежно голубого до насыщенно изумрудного.

Озеро Каинды

Озеро Каинды находится в 11 километрах от поселка Саты в Алматинской области на высоте 1667 метров над уровнем моря. Озеро образовалось всего около 100 лет назад в результате землетрясения.

Черный каньон

Черный каньон получил свое название от цвета стен — они имеют черный цвет. На дне каньона течет река Чарын, окруженная зеленой растительностью. Цвет воды зависит от погоды, времени суток и года и бывает голубым, изумрудным.

Что попробовать

В заведениях Алматы подают блюда разных стран. Здесь можно найти европейскую, корейскую, индийскую, казахскую, восточную кухни.

Бешбармак









Это казахское национальное блюдо. В заведении Sandyq при подаче заказа официант подробно рассказывает об истории и особенностях казахской кухни.

Чизкейк из белого шоколада на основе тары





Чизкейк из белого шоколада на основе тары посвящен Маншук Маметовой. Это готовят в форме дерева, что символизирует мудрость и силу, которыми была наделена первая казахская женщина, получившая звание Героя Советского Союза.

Алматинские яблоки





Алматы — город, где произрастает прародитель всех яблок земли «Яблоня Сиверса». Здесь можно найти фрукты разных сортов.



Шоколад «Рахат»





В Алматы находится одна крупнейшая кондитерских фабрик «Рахат», продукцию которой любят казахстанцы. У местных есть традиция, угощать иностранцев шоколадкой «Казахстан» и знакомить с национальной культурой.



Лагман





Источник фотографии: @navat_almaty

Алматы популярен восточной кухней. Здесь можно найти множество заведений, где представлен лагман более 8 видов.

Хого





Источник фотографии: @kuldja_hogo_almaty

Хого — китайское блюдо, которое готовят в кипящем бульоне за общим столом. В бульон добавляют мясо, различные соусы, морепродукты, грибы.

Чем заняться

Экскурсии

Алматы — большой город, где можно найти развлечения на любой возраст и любые предпочтения. Местные любят проводить выходные на природе: выезжают в горы, прогуливаются в парке, наслаждаются природными достопримечательностями. В городе можно найти множество туристических компаний, которые организовывают поездки в самые красивые места города.

В популярных туристических локациях есть visit-центры, где можно нанять персонального гида, получить подробную информацию о местности. Сейчас функционируют Ayusai Visit Center, Gorelnik Visit Center, Altyn Emel Visit Center, Medeu Visit Center.

Шопинг

В Алматы много разнообразных торговых центров, где можно найти все необходимое. В Esentai mall представлены люксовые бренды Prada, Louis Vuitton, Chanel, Dior и другие. Из местных брендов популярны: JENIL, HOWE, anima, The Nomad Child, MUSE, NYMPH, MIMI ILNITSKAYA, Chopx.

Источник фотографии: @chopx.kz

Горнолыжные курорты

Алматы находится в горной местности, где расположились курорты.

Shymbulak

Самый популярный и старейший горнолыжный курорт Казахстана — Shymbulak. Здесь есть три трассы скоростного спуска, аттестованные Международной федерацией горнолыжного спорта FIS.

Источник фотографии: @shymbulakmountainresort

«Ак-Булак»

Любителям фрирайда и бэккантри понравится горнолыжный курорт «Ак-Булак», где функционируют три основных склона: Талгар-1 длиной в 2,5 км, Талгар-2 с уклоном в 55 градусов и учебный склон длиной в 250 метров, предназначенный для новичков.

OI-QARAGAI

Склоны курорта OI-QARAGAI отлично подходят для отработки техники и трюков. Здесь расположено 20 трасс различной сложности, от уровня «новичок» до «опытный райдер». Есть также отдельная горка для тюбинга.

Pioneer

Горный курорт расположен на территории живописного Иле-Алатауского национального парка. Здесь можно покататься с высоты 1970 метров над уровнем моря. Основная трасса курорта находится практически посреди леса, что создает особую волшебную атмосферу катаний.

Термальные источники

В Чундже недалеко от Алматы находятся термальные источники, которые обогащены полезными для организма минералами. В любую погоду вода горячая, поэтому алматинцы ездят отдыхать сюда и зимой.

Eco Park «Горячие источники»

Это одно из самых популярных мест для отдыха. Здесь удобные номера, из которых можно выйти прямо к бассейну с термальной водой. На территории комплекса есть беседки и заведения, где можно заказать блюда на любой вкус.

Источник фотографии: @hot.ecopark





Four Seasons

В Four Seasons есть четыре бассейна с термальной водой, уютные коттеджи, беседки, кафе и комфортные номера. Гости могут воспользоваться собственной террасой.

Источник фотографии: @four_seasons_chundzha

Театры

Смелые эксперименты и золотая классика, знаменитые режиссеры и актеры, спектакли, покорившие сердца зрителей — атмосфера театров южной столицы. Их названия известны по всей стране.

Казахский государственный академический театр драмы им. М. Ауэзова

Театр вот уже почти 100 лет радует зрителей своими спектаклями. Сегодня, как и в прошлом, на этой сцене играют звезды театра и кино, ведущие артисты южной столицы. Репертуар разнообразен и включает в себя до пятидесяти спектаклей, среди которых представлена современная драматургия и мировая классика.

Национальный академический русский театр драмы им. М. Лермонтова

Это один из старейших театров города. Его история началась еще в 1933 году. Сегодня театральная площадка предлагает зрителю уникальный репертуар, состоящий из самых зрелищных классических и современных пьес.

«Жас Сахна»

Театр был создан Байтеном Валихановичем Омаровым, заслуженным и народным артистом. На сцене театра режиссеры разных стран воплощают творческие идеи, воспитывая новое поколение актеров и исполнителей. Репертуар здесь максимально разнообразен: Чингиз Айтматов соседствует с Сомерсет Моэм, детские спектакли со взрослыми, классика с современной драматургией.

Театр ARTиШОК

Театр ARTиШОК — это первая независимая театральная компания Казахстана. Театр специализируется на современной драматургии. Выпускает по несколько премьер в год, привлекая к сотрудничеству зарубежных режиссеров

Казахский национальный театр оперы и балета им. Абая

Здание театра — одна из известнейших достопримечательностей Алматы. Зимой здесь можно посмотреть постановки «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».

Галереи

Aspan Gallery

В Aspan Gallery регулярно проводятся выставки современного искусства. Здесь можно посмотреть работы как местных, так и зарубежных художников.

Государственный музей искусств Республики Казахстан им. Абылхана Кастеева

В музее представлены множество работ, регулярно проводятся экспозиции и выставки. В отдельных залах играет национальная музыка.

Esentai Gallery

В Esentai Gallery проходят персональные выставки популярных творцов в различных техниках: коллаж, живопись, рисунок, видео-арт, ассамбляж, текстиль, современное искусство.