Путешествия выходного дня в Душанбе: куда поехать недалеко от города

Выходные дни — отличный повод выбраться на природу с семьей или друзьями. Рассказываем о нескольких живописных локациях вблизи Душанбе, где отдых превращается в маленькое путешествие.



Хафткул

Семь уникальных озер разной глубины и цвета воды, где можно отлично провести время в небольшом походе или на пикнике, а также сделать красивые фотографии.

Искандаркул

Жемчужина Фанских гор. Высокогорное озеро привлекает красивыми пейзажами и смотровыми площадками, откуда открывается вид на водопады.

Варзоб

Место, куда душанбинцы чаще всего уезжают, чтобы расслабиться на базе отдыха или остановиться в небольшом домике.

Артуч

Уютная локация у подножия гор, сочетающая комфорт баз отдыха и атмосферу палаточного лагеря. Отличная точка старта для горных прогулок.

Аллаудины

Эти озера в Фанских горах привлекают всех любителей активного отдыха. Здесь есть множество треккинговых маршрутов, откуда можно увидеть панорамные пейзажи горных хребтов и прозрачных вод.