closesearch
drawnup
logo
Путешествия выходного дня в Душанбе: куда поехать недалеко от города
Город Душанбе

19.09.2025

Путешествия выходного дня в Душанбе: куда поехать недалеко от города

Выходные дни — отличный повод выбраться на природу с семьей или друзьями. Рассказываем о нескольких живописных локациях вблизи Душанбе, где отдых превращается в маленькое путешествие.




Хафткул


Семь уникальных озер разной глубины и цвета воды, где можно отлично провести время в небольшом походе или на пикнике, а также сделать красивые фотографии.



Искандаркул


Жемчужина Фанских гор. Высокогорное озеро привлекает красивыми пейзажами и смотровыми площадками, откуда открывается вид на водопады.



Варзоб


Место, куда душанбинцы чаще всего уезжают, чтобы расслабиться на базе отдыха или остановиться в небольшом домике.



Артуч


Уютная локация у подножия гор, сочетающая комфорт баз отдыха и атмосферу палаточного лагеря. Отличная точка старта для горных прогулок.



Аллаудины


Эти озера в Фанских горах привлекают всех любителей активного отдыха. Здесь есть множество треккинговых маршрутов, откуда можно увидеть панорамные пейзажи горных хребтов и прозрачных вод.

#отдых #природа #душанбе #горы #озера
