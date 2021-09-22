Путешествия во время закрытых границ. О возможностях для туризма в Марокко и Румынии

Youness Oukammou, 26 лет, город — Бени-Меллаль, Марокко, архитектор, @youness_oukammou





О себе





Я архитектор из Марокко. Также я путешественник. Мне нравится проводить все свободное время в поездках и походах. В основном выбираю горные районы и леса. Это не только весело, но и помогает обрести покой, очистить мысли.

Поэтому, когда у меня появляется свободное время, я собираю рюкзак, выбираю пункт назначения и путешествую. Такие поездки совершаю часто, примерно раз в месяц.

О путешествиях в Марокко





Марокко — прекрасная страна для тех, кто любит путешествия. Здесь большое разнообразие природных мест: пустыни, горы, которые всегда покрыты снегом, большое количество озер и побережье Атлантического океана.





В стране безопасно. Люди всегда приветливы и дружелюбны к туристам.

Топ моих любимых мест в стране:





1. Северное побережье Атлантического океана.

2. Юг страны, особенно город Агадир и пляж Дахла.

3. Город Касабланка.

4. Атласские горы, особенно Тубкаль, Буиблан.

5. Озера Хенифра и водопады.

Alex Bartis, 32 года, город — Клуж-Напока, Румыния, разработчик, @alexbartis





О себе





Я разработчик программного обеспечения из Румынии. Пишу приложения для экосистемы Apple. Живу в городе Клуж-Напока, который находится в солнечной и хорошо известной Трансильвании. Также много путешествую как внутри страны, так и за рубежом.

Я стараюсь выбираться куда-нибудь почти каждые выходные. Это либо короткие поездки на пару дней, либо более длительные выезды, которые я совмещаю с удаленной работой. Продолжительность путешествия зависит от сезона, погоды, возможностей для размещения, расстояния от дома и мероприятий, которые будут доступны в моем пункте назначения.

О путешествиях в Румынии





В Румынии довольна развита культура путешествий. Может быть, большинство румын путешествует не так часто, как я. Но тем не менее, люди это делают. И, как правило, предпочитают поездки внутри страны. Особенно это касается людей среднего возраста и пожилых.









Несмотря на то, что у нас не такой высокий уровень туристических услуг, как в западных или более туристических странах, таких как Греция, в Румынии тоже есть хорошая инфраструктура с размещением, ресторанами и развлечениями.

Топ моих любимых мест в стране





Выбрать топ-5 мест для посещения в Румынии сложно. Хотя бы потому, что в каждой из групп карпатских гор есть, что посмотреть. Поэтому я бы назвал так:

1. Карпатские горы, все три группы: Восточные, Западные и Средние.

2. Регион Буковина в восточных Карпатах, откуда я родом— это прекрасное сочетание румынской культуры с австро-венгерскими веяниями. И все это окружено шикарными видами и богатой историей.

3. Трансильвания — смешанное культурное наследие: от румын до венгров и немцев.

4. Дельта Дуная, как нечто уникальное в Европе.

5. Поездка на автомобиле или велосипеде по Трансфэгэрашскому шоссе — самой красивой дороге в мире, по мнению Top Gear, и шоссе Трансальпина.