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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Путешествие в Катар и стартапы Центральной Азии: новые YouTube-выпуски недели
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Сегодня в 17:45

Путешествие в Катар и стартапы Центральной Азии: новые YouTube-выпуски недели

Собрали самые интересные новые интервью, шоу и подкасты YouTube-авторов из Центральной Азии.


IT стартапы, которыми гордилась Центральная Азия в 2022 году. WEproject



Решили рассказать вам о самых ярких стартапах Центральной Азии в 2022 году. Они побеждали в акселераторах и привлекали больше всего внимания и инвестиций, вызывая гордость всего IT-сообщества.


+2,000,000р в МЕСЯЦ с VIP-зала! СКОЛЬКО зарабатывает государственный Аэропорт?



Чынгыз Алканов рассказывает, как можно эффективно управлять государственным аэропортом, и сколько на этом можно зарабатывать.


Gaijin — No Love / Live / Curltai 2023



Премьера на кыргызском канале Curltai. Молодой и талантливый артист Gaijin 外人.


СИЛЬБАЕВА & ТОЛЕГЕН: уход из «Астана», романтика в браке и надежда на Казахстан



Первый выпуск на канале Тимура Балымбетова в 2023 году. В гостях семья Жанболата Толеген и Гульнар Сильбаевой с их сыном Зеином.


NINETY ONE — eMoji | Official Visualizer (Album Pre-promo)



Премьера новой песни и клипа на нее от группы NINETY ONE.


Батыр — Дождь на корейском Cover by Song wonsub(송원섭)



Song wonsub — музыкант из Кореи. На своем YouTube-канале он публикует каверы на известные песни на корейском языке. Недавно он записал кавер на песню «Дождь» в исполнении Батырхана Шукенова.


Данияр Жігітбек: миссия, энергия, жыл қорытындысы / Narikbi LIVE #59



Подкаст о профессиональном и духовном развитии. Гость нового выпуска — Данияр Жігітбек.


Просто дневник: выпуск из Катара



Кана Бейсекеев запускает новый проект в формате дневника. Первой точкой стала страна, которая выделяется на фоне других арабских стран. Катар собрал в себе много интересного: люксовую жизнь, продвинутую архитектуру, богатое историко-культурное наследие и многое другое прямо посреди пустынных пейзажей.


Как передвигаться по Городу? — ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ и ТАКСИ. Города. Бишкек, Ташкент, Алматы



Выпуск об общественном транспорте крупнейших городов Центральной Азии.


Liili - Выбор профессии, незнание Казахского языка и сколько зарабатываю артисты с музыки (AITPA 4)



Мадияр, Вероника и Дамир говорят о сложности выбора профессии после школы, о стыде не знать казахский язык и сколько же артисты зарабатывают вместе с Лейлой Коджахметовой.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.