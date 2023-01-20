Путешествие в Катар и стартапы Центральной Азии: новые YouTube-выпуски недели

Собрали самые интересные новые интервью, шоу и подкасты YouTube-авторов из Центральной Азии.





IT стартапы, которыми гордилась Центральная Азия в 2022 году. WEproject

Решили рассказать вам о самых ярких стартапах Центральной Азии в 2022 году. Они побеждали в акселераторах и привлекали больше всего внимания и инвестиций, вызывая гордость всего IT-сообщества.







+2,000,000р в МЕСЯЦ с VIP-зала! СКОЛЬКО зарабатывает государственный Аэропорт?

Чынгыз Алканов рассказывает, как можно эффективно управлять государственным аэропортом, и сколько на этом можно зарабатывать.





Gaijin — No Love / Live / Curltai 2023

Премьера на кыргызском канале Curltai. Молодой и талантливый артист Gaijin 外人.





СИЛЬБАЕВА & ТОЛЕГЕН: уход из «Астана», романтика в браке и надежда на Казахстан

Первый выпуск на канале Тимура Балымбетова в 2023 году. В гостях семья Жанболата Толеген и Гульнар Сильбаевой с их сыном Зеином.





NINETY ONE — eMoji | Official Visualizer (Album Pre-promo)

Премьера новой песни и клипа на нее от группы NINETY ONE.





Батыр — Дождь на корейском Cover by Song wonsub(송원섭)

Song wonsub — музыкант из Кореи. На своем YouTube-канале он публикует каверы на известные песни на корейском языке. Недавно он записал кавер на песню «Дождь» в исполнении Батырхана Шукенова.





Данияр Жігітбек: миссия, энергия, жыл қорытындысы / Narikbi LIVE #59

Подкаст о профессиональном и духовном развитии. Гость нового выпуска — Данияр Жігітбек.





Просто дневник: выпуск из Катара

Кана Бейсекеев запускает новый проект в формате дневника. Первой точкой стала страна, которая выделяется на фоне других арабских стран. Катар собрал в себе много интересного: люксовую жизнь, продвинутую архитектуру, богатое историко-культурное наследие и многое другое прямо посреди пустынных пейзажей.





Как передвигаться по Городу? — ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ и ТАКСИ. Города. Бишкек, Ташкент, Алматы

Выпуск об общественном транспорте крупнейших городов Центральной Азии.





Liili - Выбор профессии, незнание Казахского языка и сколько зарабатываю артисты с музыки (AITPA 4)

Мадияр, Вероника и Дамир говорят о сложности выбора профессии после школы, о стыде не знать казахский язык и сколько же артисты зарабатывают вместе с Лейлой Коджахметовой.