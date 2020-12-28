Путь инвестора. Как начать копить на беззаботную старость



Юлия Смышляева, 30 лет, родной город — Щучинск, проектный менеджер



О себе







Я проектный менеджер и веду частные проекты по продвижению в онлайн- и офлайн-пространстве. Несмотря на то, что моя работа не связана напрямую с финансами и инвестированием, я делаю это для себя, накапливаю капитал для развития себя и своей семьи.



Об инвестициях

О приложении Tabys

Советы для тех, кто хочет начать инвестировать



Я захотела инвестировать в тот момент, когда ставки по вкладам в долларах приблизились к нулю. Все мы понимаем, что лучший совет начинающему инвестору — «покупайте доллары», так как на нашем веку доллар еще ни разу не падал. Позже я начала изучать информацию об акциях и облигациях и поняла, что можно не просто копить доллары, но еще и получать с этого 8-10% годовых, а иногда и больше, чего не может дать ни один банк. Тогда и начался мой путь в инвестировании.Изучив рынок, я нашла компанию, с помощью которой вложила первые 100 долларов. Понравилось то, что мне как новичку дали обратную связь о том, что делать: как покупать и куда вкладывать.Через некоторое время, когда я получила первую небольшую прибыль, решила глубже изучить инвестиции и узнать, как это делать правильно, и купила курс по изучению инвестирования, где меня обучили основам: что такое акции, облигации, как и почему лучше вкладывать.А когда у меня были свободные деньги, я покупала акции небольших компаний.Я не трогаю портфель, который формирую сейчас, потому что делаю ставку на него в десятилетней перспективе. Если смотреть десятилетний тренд, то каждая компания, в которую я сейчас инвестирую, дает хороший рост. Я не снимаю дивиденды, которые приходят по акциям, а обратно возвращаю их в акции. Можно сказать, что я коплю на беззаботную старость.Благодаря инвестированию у меня поменялось мышление, отношение к деньгам и в окружении появились люди, которые тоже инвестируют.Для этого нужно иметь желание и просто скачать казахстанское приложение Tabys, где понятный нативный интерфейс.Сразу понравилось, что можно привязать карту и напрямую отправлять деньги. Потому что в том приложении, в котором я начинала инвестировать, можно было делать переводы только со счета на счет.Это открывает большие возможности, если вы не решаетесь инвестировать с больших сумм или их попросту сейчас нет, но есть немного свободных денег, которые вы готовы откладывать регулярно. Здорово, что это приложение открывает недорогой доступ к разным видам ценных бумаг, среди которых, например, ноты на золото и 500 крупнейших компаний США.И буду рекомендовать его друзьям и знакомым, особенно молодежи.Если сейчас это десять долларов, то вкладывайте десять.Обучайтесь инвестированию и откладывайте 10 процентов от дохода, а лучше 30.— например, если нефть упадет в цене, то золото в это время поднимется, ваш портфель инвестора таким образом сбалансируется.У всех у нас есть импульсивные необязательные расходы, лучше уже сейчас вложить эти деньги в будущее и финансовое благополучие.





Станьте инвестором всего в три шага: скачайте приложение Tabys, зарегистрируйтесь и начните инвестировать всего от 10 долларов.







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