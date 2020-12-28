Путь инвестора. Как начать копить на беззаботную старость

weproject.media совместно с Tabys запустил спецпроект «Путь инвестора». Вы уже знакомы с двумя нашими героями, которые знают цену деньгам. Это заключительное интервью спецпроекта, где можно узнать о том, как инвестировать и что вам это даст.
Юлия Смышляева, 30 лет, родной город — Щучинск, проектный менеджер
О себе
Я проектный менеджер и веду частные проекты по продвижению в онлайн- и офлайн-пространстве. Несмотря на то, что моя работа не связана напрямую с финансами и инвестированием, я делаю это для себя, накапливаю капитал для развития себя и своей семьи.
Об инвестициях
Интересоваться инвестициями я начала несколько лет назад. Я захотела инвестировать в тот момент, когда ставки по вкладам в долларах приблизились к нулю. Все мы понимаем, что лучший совет начинающему инвестору — «покупайте доллары», так как на нашем веку доллар еще ни разу не падал. Позже я начала изучать информацию об акциях и облигациях и поняла, что можно не просто копить доллары, но еще и получать с этого 8-10% годовых, а иногда и больше, чего не может дать ни один банк. Тогда и начался мой путь в инвестировании.
Раньше я думала, что в Казахстане начать инвестировать с небольшой суммы невозможно. Изучив рынок, я нашла компанию, с помощью которой вложила первые 100 долларов. Понравилось то, что мне как новичку дали обратную связь о том, что делать: как покупать и куда вкладывать.
Через некоторое время, когда я получила первую небольшую прибыль, решила глубже изучить инвестиции и узнать, как это делать правильно, и купила курс по изучению инвестирования, где меня обучили основам: что такое акции, облигации, как и почему лучше вкладывать.
Мне посоветовали покупать фонды, которые зависят от котировок на бирже, и впоследствии они больше всего и выросли. А когда у меня были свободные деньги, я покупала акции небольших компаний.
Я вкладываю в акции по 100-200 долларов в месяц, если есть возможность, то больше. Я не трогаю портфель, который формирую сейчас, потому что делаю ставку на него в десятилетней перспективе. Если смотреть десятилетний тренд, то каждая компания, в которую я сейчас инвестирую, дает хороший рост. Я не снимаю дивиденды, которые приходят по акциям, а обратно возвращаю их в акции. Можно сказать, что я коплю на беззаботную старость.
Благодаря инвестированию у меня поменялось мышление, отношение к деньгам и в окружении появились люди, которые тоже инвестируют.
О приложении Tabys
Сегодня начать инвестировать может каждый. Для этого нужно иметь желание и просто скачать казахстанское приложение Tabys, где понятный нативный интерфейс.
Меня с этим приложением познакомила подруга. Сразу понравилось, что можно привязать карту и напрямую отправлять деньги. Потому что в том приложении, в котором я начинала инвестировать, можно было делать переводы только со счета на счет.
Также, по моему мнению, главный плюс Tabys — это то, что акции и облигации в виде биржевых нот можно покупать за очень небольшие деньги, начиная от десяти долларов. Это открывает большие возможности, если вы не решаетесь инвестировать с больших сумм или их попросту сейчас нет, но есть немного свободных денег, которые вы готовы откладывать регулярно. Здорово, что это приложение открывает недорогой доступ к разным видам ценных бумаг, среди которых, например, ноты на золото и 500 крупнейших компаний США.
Я планирую пользоваться приложением Tabys, которое идеально подходит для долгосрочных инвестиций. И буду рекомендовать его друзьям и знакомым, особенно молодежи.
Советы для тех, кто хочет начать инвестировать
Начинайте инвестировать с той суммы, которую не страшно потерять. Если сейчас это десять долларов, то вкладывайте десять.
Обучайтесь инвестированию и откладывайте 10 процентов от дохода, а лучше 30.
Лучше вкладывать деньги в разные виды ценных бумаг — например, если нефть упадет в цене, то золото в это время поднимется, ваш портфель инвестора таким образом сбалансируется.
Не откладывайте на завтра свой опыт инвестирования. У всех у нас есть импульсивные необязательные расходы, лучше уже сейчас вложить эти деньги в будущее и финансовое благополучие.
Станьте инвестором всего в три шага: скачайте приложение Tabys, зарегистрируйтесь и начните инвестировать всего от 10 долларов.
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