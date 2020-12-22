Путь инвестора. Как инвестиции помогают сохранить и приумножить сбережения

weproject.media совместно с Tabys запустил спецпроект «Путь инвестора». Нашими героями стали люди, которым важно сохранить и приумножить свои сбережения, которые знают цену деньгам и нашли лучший для себя способ вкладывать средства.

Куралай Мухамеджанова, родной город — Алматы, финансовый консультант, бизнес-тренер по личному финансовому планированию

О себе

Я работала портфельным менеджером в одном из инвестиционных банков Казахстана. После этого на протяжении шести лет была сотрудником в компаниях Большой четверки: PwC и EY. С 2014 года я занимаюсь тем, что консультирую людей по вопросам личных финансов.

Об инвестициях

Понимание, что необходимо делать накопления, пришло ко мне еще в подростковом возрасте. Моя бабушка научила меня вести учет своих финансов, планировать расходы и откладывать часть денег.





Первый инструмент, который я использовала для накоплений, как и большинство казахстанцев — это банковский депозит. Но, работая в инвестиционном банке, я понимала, что есть и другие инструменты: акции, облигации и так далее. Тогда мне казалось, что это очень рискованно для простого человека. Поэтому я начала искать возможности не просто торговать и получать доход от активной торговли на бирже, но и создавать свой капитал путем долгосрочных накоплений.

Есть инструменты, которые помогают зарабатывать, а есть инструменты для сохранения и приумножения денег. Зарабатывать хочется быстрее и больше, а там, где больше доходность, там и выше риски. К таким инструментам относится собственный бизнес, инвестиции в какой-нибудь проект, торговля на бирже и так далее. А для накоплений на будущее весь развитый мир использует различные страховые и фондовые продукты. Эти инструменты дают деньгам время поработать. А время - главный помощник в создании капитала, так как включается такое понятие, как сложный процент. Инвестиции — это не про краткосрочную перспективу. Чем дольше вы инвестируете, тем выше вероятность, что в итоге вы получите больше.





Могу дать несколько рекомендаций для тех, кто хочет начать инвестировать. Так как инвестиции — это рискованное занятие, этому делу нужно обучаться. Если создавать портфель из акций и облигаций без знаний фундаментального и/или технического анализа, это может превратиться в казино. Не хотите сами этим заниматься, можете отдать свои деньги под управление. Но этот вариант тоже не гарантирует, что все будет именно так, как вы хотите. Можно делать накопления через страховые компании, что является надежным методом, но может не дать хорошую доходность. И еще есть стратегия, которую предлагает инвестиционный гуру Уоррен Баффет — выбрать один из самых хорошо растущих инструментов в долгосрочной перспективе – S&P500 ETF. Это уже готовый фонд, в портфель которого входят акции 500 крупнейших по капитализации компаний США: Apple, Microsoft, Amazon и так далее. И если на постоянной основе инвестировать в этот инструмент определенную сумму в год или в месяц в течение длительного времени, то, как показывает практика, можно создать и приумножить капитал.

О приложении Tabys





Я узнала о приложении Tabys от подруги, решила скачать, попробовать и узнать, как оно работает. Первое впечатление у меня сложилось приятное. Также порадовало то, что в приложении есть готовые биржевые ноты, привязанные к разным фондам, к S&P 500 в том числе. В приложении эта нота называется «Акции 500 компаний США».

Чтобы прийти к хорошим результатам, от всех своих доходов нужно откладывать минимум десять процентов. И лучше не просто откладывать, а инвестировать. Не страшно, если сейчас у вас нет возможности инвестировать сразу крупную сумму. Если есть 15 000 — 20 000 тенге в месяц, которые вы готовы откладывать, нужно начинать это делать. Приложение Tabys идеально для этого подходит. Например, одну ноту S&P 500 сейчас можно купить примерно за 35 долларов. В целом стоимость биржевых нот варьируется в размере от $10-35. Так, инвестируя каждый месяц и покупая даже небольшое количество нот, на вашем счете они будут копиться. Когда вы захотите получить свои деньги обратно, то просто продадите эти ноты на бирже через приложение. А если дать им время поработать, то вы можете увидеть, как они вырастут в цене. И, соответственно, получите свои деньги с доходностью.

Станьте инвестором всего в три шага: скачайте приложение Tabys, зарегистрируйтесь и начните инвестировать всего от 10 долларов.







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