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Прямые рейсы возобновляются между Астаной и Пекином
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Вчера в 09:59

Прямые рейсы возобновляются между Астаной и Пекином

С 25 марта этого года авиакомпания Air Astana планирует возобновить полеты по маршруту Астана — Пекин с частотой три рейса в неделю.

Полеты будут выполняться на воздушных судах типа А-321 LR.

Источник: tengritravel.kz

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#казахстан #китай #пекин #авиалинии #рейсы
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