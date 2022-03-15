«Прошло время, когда всех надо загонять под один стандарт», — Айгуль Алтайбек о выборе учебного заведения для детей

Поговорили с предпринимательницей из Алматы о современной системе образования, изменениях в ней и выборе учебного заведения для своих детей.





О своей школе

Я училась в двух школах, обе были с казахским языком обучения. С теплотой вспоминаю многих учителей и одноклассников. Была активным учеником, участвовала в старших классах на олимпиадах по разным предметам, а по одной из дисциплин заняла второе место на республиканской олимпиаде.

Были и отрицательные моменты. Я видела, как учителя в школах проталкивали «своих». Это повлияло на мое становление как личности.

О современном образовании

По оценкам различных изданий, наша система образования не воспитывает конкурентных на мировом уровне учеников. Последние годы наблюдается «натаскивание» под экзамен ЕНТ.

Но я вижу, что данный тренд стараются переломить. Победы на международных олимпиадах, успехи школьников, которым удается поступить в топовые университеты — это заслуги ребят, отдельных учителей, поддержка родителей.

Современный мир быстро меняется. Прошло время, когда всех надо загонять под один стандарт.

Об образовании для своих детей

У меня двое детей — сын и дочь. Они растут, а вместе с ними расту и я. В начале школьного пути для нас главными были язык обучения и авторитет школы. Но в процессе обучения самыми важными критериями стали психологический комфорт и физическая безопасность детей.





Оба ребенка начинали с государственных школ, а сейчас учатся в частных. Перед тем как выбрать учебное заведение, мы рассматривали личность руководителей школы — от него напрямую зависит качество обучения и педагогический состав.

Мои дети любят школу, им нравится учиться, там у них друзья. Каждое утро они идут на уроки с удовольствием.

Дети должны знать базовые вещи, а их знания — соответствовать образовательным требованиям. Но нужно помнить, что цель школы — выявить увлечения ребенка, его сильные стороны и развить их.

Идеальная школа — это место, откуда ребенку не хочется уходить

Моей дочери нравится дизайн, а сын увлекается компьютерными программами. Я бы хотела, чтобы в стенах школы, где они проводят больше всего времени, эти интересы поддерживались, а необходимые навыки развивались и выводились на новый уровень.

Основная роль школы — это социализация ребенка, подготовка его к будущей академической жизни.

О школе будущего

Человечество не стоит на месте, как и общество. Вижу, что подход к обучению меняется. Совершенствуется учебная литература, насыщается учебная программа. Вещи, что мы проходили десять лет назад, объясняются уже совсем по-другому, а нынешние дети получают больший объем знаний.

В Казахстане особое место заняли учебные заведения системы НИШ, международные школы с обучением по британской, американской, финской и сингапурской программам.





С другой стороны, программа, подходы, образовательные системы — это лишь инструменты, которые помогают школе образовывать и воспитывать молодое поколение. Основные функции остались неизменными: дисциплина, предметные результаты и социализация.

Идеальная школа — это место, откуда ребенку не хочется уходить. Она справляется с ожиданиями, что мы на нее возлагаем и при этом не лишает ребенка счастливого и насыщенного детства. Полагаю, что учитель, имея авторитет, может заинтересовать ученика так, что он будет ждать каждый урок с удовольствием.