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Производитель беспилотников Waymo запустит в Калифорнии перевозки пассажиров без водителя
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Сегодня в 12:07

Производитель беспилотников Waymo запустит в Калифорнии перевозки пассажиров без водителя

Производитель беспилотников Waymo получил разрешение на запуск своих такси без водителя в Калифорнии. По решению комиссии, автомобили компании смогут забирать и высаживать пассажиров в Сан-Франциско, Лос-Альтос, Лос-Альтос-Хиллз, Маунтин-Вью, Пало-Альто и Саннивейле в любое время.

Waymo планирует запуск поездок без водителя в ближайшие недели. Однако перевозки будут бесплатными. Беспилотникам пока запрещено взимать плату. Для этого нужно получить дополнительные разрешения от Комиссии по коммунальным услугам Калифорнии и Департамента транспортных средств. Разрешение от последнего органа у компании уже есть. Если комиссия тоже даст добро, Waymo сможет полностью запустить свой сервис роботакси.

Компания также получила разрешение протестировать автомобили с пассажирами в Лос-Анджелесе и работает над расширением беспилотных услуг роботакси в Фениксе.

Источник: incrussia.ru

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