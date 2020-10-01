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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Прогулка с Дарханом Жагипаровым — фотограф, чьи снимки компания Apple публикует в свой Instagram
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Сегодня в 15:45

Прогулка с Дарханом Жагипаровым — фотограф, чьи снимки компания Apple публикует в свой Instagram

Дархан Жагипаров, 28 лет, город — Астана, фотограф, видеограф, @m1dwaaay

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О себе и столице


Я живу в столице с рождения, чему астанчане часто удивляются. Астана мне нравится за ощущение дикого порывистого ветра, который означает для меня свободу. Эти слова моего близкого друга Байрама Азизова также близки и мне по ощущениям.

Я занимаюсь фотографией около шести лет. Начинал снимать на любительский фотоаппарат, позже перешел на мобилографию. Не люблю называть себя профессионалом, потому что сейчас любой человек, который пройдет обучение, считается таким. Я называю себя просто отличным фотографом. Фотография — мой основной доход.

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Я не зацикливаюсь на определенном жанре, снимаю во всех по чуть-чуть, миксую стили. Я это делаю, потому что хочу показывать свое виденье на наш мир.

Если у меня есть свободное время до съемки, то я просто иду пешком по городу. И по пути замечаю классные места, например, на какой локации в определенное время падает хороший свет. Я записываю это в заметки, а затем возвращаюсь на место.


Где снимать архитектуру


Архитектура — это всегда по-своему эстетично. Чтобы снимать архитектуру хорошо, ее нужно научиться снимать. Я не всегда умел это делать.

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Я люблю снимать на EXPO и называю эту территорию своей второй фотостудией. Мне нравится здесь футуристичность и классная геометрия. Несмотря на то, что снимаю здесь много, стараюсь делать каждый раз по-другому.

Еще мне нравится мост «Атырау» на набережной. Он стал модной, прикольной и стильной точкой на фото.

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Для необычных фото главное не техника, а твои руки и опыт, которые помогут создать необычный снимок. Раньше я часто снимал огромное здание на заднем плане, а на переднем — маленький человечек. Это показывает мощность и величие архитектуры. Долгое время такой стиль был моей фишкой, сейчас я снимаю совсем по-другому.


Куда идти за атмосферой


Любое место в городе по-своему атмосферно. Я бы рекомендовал для съемки правый берег, который более теплый и по-особенному добрее. При съемке пейзажных фото и street важно показывать полную картинку, в таком жанре нельзя ничего упустить из кадра.

Я бы рекомендовал для съемки правый берег, который более теплый и по-особенному добрее


У меня была хорошая и уютная студия Hub Space, где все гости отмечали особую ауру. Хотя внутри у меня была только циклорама, один фон, пару источников света, огромное гримерное зеркало и все. Это самое классное признание для студии. Сейчас мы в процессе переезда.

Мне нравятся такие фотостудии, как алматинские, которые обставлены атмосферно и со вкусом. Одно время я предпочитал снимать в «Квадрате» и студии Photobar.


Где снимать на природе


Если вы хотите снимать осенью, то я бы выбрал локации в Боровом. Еще круче, если съемка будет в дождливый осенний день.

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В свое время я случайно открыл для себя Голубую лагуну, которую еще никто не показывал для астанчан. Опубликовал кадры с фотосессии на странице ради спортивного интереса — сможет ли кто-то еще из фотографов сделать крутые снимки в этой локации.

Я ловлю вдохновение у творческих людей со всего мира


Я ловлю вдохновение у творческих людей со всего мира. Много на кого подписан в Instagram, слежу за интересными работами. Хорошо, когда со временем у фотографа появляется свой стиль, и люди замечают это на снимках.

Опыт копится, а вкусы меняются. Фотографам надо больше практиковаться, и тогда на фоне любого здания или в любой локации можно сделать крутой кадр.

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