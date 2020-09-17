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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Прогулка по Алматы. Где провести время с семьей и вкусно поесть
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Сегодня в 18:03

Прогулка по Алматы. Где провести время с семьей и вкусно поесть

Полина Льдокова, город — Алматы, фуд-блогер, фуд-фотограф, @happy_poli

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О себе и Алматы


Я родилась в Алматы, но несколько лет жила на Камчатке в России, после чего вернулась обратно. С 8 лет проживаю в Алматы и считаю себя патриотом — я безумно люблю свой город.

Я преподаватель мастер-классов по food photo, мои классы прошли больше 5000 учеников. Также я создатель онлайн-обучения, основатель первого гастрономического журнала в Казахстане и организатор самого масштабного фестиваля еды Let's eat.

Сейчас я снимаю для кафе, ресторанов, продуктовых производственных компаний и супермаркетов. В числе моих постоянных клиентов Parmigiano group, Costa Coffee, Manga Sushi, Raffaello, President и многие другие.

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Я люблю город за разноплановость природы вокруг, за возможность окунуться в совершенно разную атмосферу всего в зоне путешествия одного дня. И люблю Алматы за людей, которые здесь живут.


Куда пойти за атмосферой


В Алматы много заведений на любой вкус, но я рекомендую посетить места с интересной концепцией, атмосферой и куда я всегда возвращаюсь.

Заведение с авторской кухней и приятным выбором блюд и напитков на вечер — «Хороший год» по улице Шевченко. Здесь крутые завтраки, обеды и есть все для сытных перекусов.

Адрес: ул. Шевченко, 18.

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Также рекомендую Wine Cafe по проспекту Назарбаева, где вкусные устрицы, классная атмосфера и постоянные разные акции на блюда.

Адрес: пр. Назарбаева, 128.


Мне нравится Daily Coffee, где я предпочитаю паназиатскую кухню.

Адрес: пр. Абылай хана, 147.


Если вы хотите покушать вкусную пиццу, то выбирайте Del Papa. Также из заведений сети ABR мы заказываем на вынос блюда в COCO. Это сытные перекусы и фестивальный формат еды.

Адрес: Del Papa 6 филиалов по городу, COCO по ул. Кунаева, 133.


Люблю Korean House за корейскую кухню возле парка Горького.

Адрес: ул. Гоголя, 2.


Также рекомендую заведение Azia Mama за разнообразие кухни, несколько вариантов посадки и интересные залы.

Адрес: пр. Достык, 32.


Завтраки, несколько видов сырников и интересные фреш-лимонады выбираем в Honest Coffeehouse.

Адрес: ул. Богенбай батыра, 94.


В ресторане Beefeater вкусная спаржа на гриле с пармезаном и классные стейки, а также интересный концепт.

Адрес: пр. Достык, 43


Куда пойти за авторскими блюдами


Меня вдохновляет еда, подача, меню и фишки от шеф-поваров. Приходя в заведение, я всегда обращаю на это внимание, и многое затем переношу на свою кухню.

В Алматы давно появилось большое количество достойных ресторанов, способных конкурировать с зарубежными коллегами. Наши рестораторы и повара ездят обучаться в Москву, Киев, Европу и США. Сейчас ресторанная ниша прогрессивна.

Алматинцы могут, хотят и удивляют


Алматинцы могут, хотят и удивляют. Это заметно через аутентичные блюда с использованием местных продуктов, выращенных близ Алматы. Такой микс воплотили рестораторы в городе. Также всегда остается привлекательной национальная кухня, которая оставляет под впечатлением местных и туристов.

С профессиональной точки зрения я рекомендую ресторан «Афиша», потому что гастрономические изыски Александра Прошенкова всегда радуют нестандартностью и небанальностью.

Адрес: пр. Кабанбай батыра, 83.


Все алматинцы знают Little Brazil с чурраско и возможностью поесть много мясных блюд. Здесь можно зарядиться атмосферой Бразилии благодаря шоу, которое организуют в ресторане.

Адрес: пр. Аль-Фараби, 140а/4.

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Также необходимо посетить ресторан Leo's Cafe&Terrace, где больше 20 видов завтраков подаются в любое время дня.

Адрес: пр. Назарбаева, 220.


Интересное заведение Qaimaq с национальной кухней, которая подана в современной интерпретации. Здесь атмосферно и можно выбрать места в красивых беседках.

Адрес: пр. Абая, 46а.


Где провести время с семьей


С моей семьей я предпочитаю гулять в «золотом квадрате» города. Это улицы Тулебаева, Панфилова, Достык, Шевченко и Калинина — здесь приятно ходить, замечать новые заведения, наслаждаться атмосферой и теплыми днями.

Приятные воспоминания связаны с местами, где мы проводили фестивали еды. Это VILLA Boutiques & Restaurants и «Атакент», где в голове рождаются картинки наших участников, атмосферы приготовления еды и развлечений для тысяч людей. Мы поводим общегородские фестивали еды уже пять лет. Знакомим гостей и жителей Алматы с ресторанами, разными кухнями, компаниями, которые производят еду.

Полезны прогулки на свежем воздухе в Ботаническом саду, который открыли заново в этом году. По вечерам выбираем парк Выпускников на Хаджанова-Жарокова и парк 28 панфиловцев. Это зеленые зоны, где классный воздух, тени деревьев и всегда приятно прогуляться. Многие из парков сейчас классно выглядят после реконструкции — полностью оснащены и облагорожены.

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