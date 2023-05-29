Программы двойного диплома. Студенты об особенностях, преимуществах и сложностях

Студенты из Центральной Азии поделились опытом учебы по программам двойного диплома.





Жансая Бегдазым, 26 лет, город — Астана, продуктовый аналитик, @zhansaya_begdazym





О программе

Я выпускница программы двухдипломного образования университетов КазАТУ и UNIMI.

Выбирая программу, опиралась на следующие пункты:

— качество обучения. Образовательный процесс был достаточно интенсивным. Большое внимание уделялось исследовательской работе, в частности взаимодействию с профессорами-иностранцами

— доступность путешествий. 20 евро, несколько часов — и вы уже в другом городе или даже в соседней стране

— бонусы для студентов. В Европе достаточно много «плюшек» для обучающихся: скидки на транспорт, бесплатные походы в музеи, кинотеатры и другие виды активностей.

Об опыте учебы

Эта поездка расширила мои горизонты мышления. Совместно с одногруппниками мы не только приобрели свежий взгляд на свою специальность, но и интересный жизненный опыт.

А Италия — как декорация к фильму: куда ни глянь, везде красиво. Это место, где невозможно быть несчастным!

Рекомендации

Каждому желающему необходимо иметь высокий уровень GPA и сдать тест по английскому языку, организованный двумя университетами. В мой год поступления претендентов было немало, но отбор прошли лишь пять магистрантов.

Но участие в данной программе стоит всех твоих усилий.

Озода Азизова, 25 лет, город — Мюнхен, инженер-проектировщик, @ozodaz

О программе

Первое высшее образование я получила в Туринском Политехническом Университете в Ташкенте по направлению «Гражданское строительство». Во время учебы выиграла грант и полгода училась в Германии в известном университете Баухауз.

В ТПУТ есть все возможности для получения двойного диплома. Также университет предоставляет дополнительные программы обмена студентами, которые дают возможность учиться в различных университетах всего мира. Критерии отбора, на первый взгляд несложные: все предметы в университете на момент подачи должны быть закрыты. Успеваемость тоже играет большую роль. Если есть дополнительные достижения, например, активная студенческая жизнь или спортивные награды, это приветствуется.

ТПУТ ежегодно отправляет студентов в Италию, и для этого не нужно прилагать особых усилий, достаточно лишь обеспечить себя финансово на протяжении всего пребывания. Поэтому программа двойного диплома так популярна среди студентов вуза. Она в полной мере дает возможность прочувствовать на себе европейскую систему обучения.

Об опыте учебы

Было достаточно сложно в начале. Организационные моменты требуют много времени и внимания. Но если сильно захотеть, все реально. Могу дать единственный совет: общительность и дружелюбие всегда помогают.

Впечатления от самостоятельной поездки в Германию были невероятные. Было сложно поверить, что это происходит на самом деле. Программы дают возможность ознакомиться с культурой другой страны, а также завести друзей. Помимо развлекательных моментов, нужно помнить об учебе. В Германии она серьезная и трудная, особенно по инженерному направлению. Конкуренция огромная, собираются лучшие иностранные студенты. Нельзя отставать, нужно всегда быть сосредоточенным.

Рекомендации

Благодаря опыту обучения в Германии, у меня появилось желание продолжить учебу в этой стране. Я приехала снова спустя два года и на данный момент учусь в лучшем университете страны.

Учиться за рубежом трудно, но есть свои плюсы и мотивация от учебного процесса. Важно настроиться на то, что вы можете преодолеть все трудности.

Томирис Орымбаева, 20 лет, город — Астана, студентка, @suntomiris

О программе

Я выпускница M.Narikbayev KAZGUU University и Hochschule Hof University в Германии.

Я всегда хотела учиться за границей. Опыт зарубежного образования открывает перед выпусниками множество возможностей. Можно работать в разных точках мира, познакомиться с местной системой преподавания и культурой, расширить кругозор и рамки комфорта. Все эти факторы помогли мне выбрать программу двойного диплома.

Такое обучение имеет ряд преимуществ. За четыре года вы можете получить два диплома бакалавра, что экономит время. Также повышается конкурентноспособность не только на рынке труда, но и в подаче заявлений на дальнейшую учебу в иностранные учебные заведения.

Чтобы участвовать в программе, университет требовал:

— GPA 2.67 и выше

— успешное освоение 120 ECTS в M.Narikbayev KAZGUU University

— уровень английского языка не ниже В2

— прохождение интервью.

Переезд в чужую страну в начале вызывал страх неизвестности. Но все трудности — точка роста. Если в начале было страшно и тревожно, теперь это переросло в прекрасный опыт, который помог мне вырасти как личности.

Об опыте учебы

Узнавать новую страну и культуру безумно интересно. Это помогает развить насмотренность, обновить взгляды на жизнь. В немецкой системе образования делается большой уклон на самостоятельное обучение под руководством преподавателя. В университете Hochschule Hof по некоторым дисциплинам профессора давали полную свободу в выборе проекта для сдачи сессии. Это приятно удивило, потому что мы могли выбирать те темы, которые нам действительно интересны.

Получение не только казахстанского, но и иностранного диплома позволяет работать в странах Европейского Союза.

Рекомендации

Решение поехать на год в Германию по программе двойного диплома было лучшим в моей жизни. Я благодарна семье за поддержку и веру в меня. С переездом я раскрыла в себе новые качества, познакомилась с культурой европейских стран, встретила прекрасных людей и самое главное —получила бесценный жизненный опыт, который помогает мне сегодня. Обучение в немецком университете позволило развить hard skills в сфере информационных технологий и бизнеса.

Я рекомендую программу двойного диплома, так как это отличная возможность не только получить два документа, но и вырасти как профессионал и личность.

Дастан Алтыбай, 21 год, город — Алматы, студент, @dastannjan

О программе

Я студент четвертого курса Международной Школы Экономики в КБТУ.

После окончания школы я столкнулся с выбором университета и узнал о возможностях факультета Международной Школы Экономики в КБТУ, а именно о программе двойного диплома. Это стало одной из главных причин, почему я решил глубже познакомиться с этим факультетом. Обратился к выпускникам и студентам МШЭ через LinkedIn. Они с радостью поделились своими опытом и рассказали о преимуществах программы двойного диплома, а также о трудностях, с которыми они сталкивались во время учебы. После переписок с ними, я твердо решил поступить на факультет МШЭ.

Одно из основных преимуществ двойного диплома — это его международное признание. Меня приятно удивило, что некоторые из выпускников поступили в магистратуру в London School of Economics and Political Science и в другие топовые университеты мира.

Об опыте учебы

Критерии для поступления в МШЭ несложные. Чтобы поступить на первый курс, необходимо получить не менее 5.0 баллов на экзамене IELTS и набрать не менее 30 баллов из 40 возможных на математических разделах ЕНТ. Есть также возможность прямого поступления на второй курс. Однако для этого требуется иметь сертификат A-level не ниже уровня С по математике либо сертификат IB, либо сдать экзамены по программе AP не ниже уровня 3 по микро-макроэкономике, статистике и математике. Кроме того, необходимо иметь сертификат IELTS не ниже 6.0.

Для обучения в МШЭ важно обладать крепкой математической базой. Ведь с каждым годом обучения математика становится все более сложной. Хорошее знание английского языка — еще один важный фактор для успешного обучения.

Лично мне двойной диплом помог в прошлом году, когда я искал стажировку. Многие работодатели относятся к МШЭ как к сильному бренду, где выпускаются талантливые студенты в области финансов и экономики. LSE — один из самых престижных университетов в области экономики и финансов в мире. Здесь обучаются сильные студенты. Академическая база весьма сложна, и требуется много времени и усилий, чтобы овладеть большим объемом информации.

Рекомендации

Учеба в МШЭ развила во мне навыки настоящего марафонца. Здесь важно постоянно учиться, чтобы достичь хороших результатов.