Программа лояльности: секрет увеличения продаж в ритейле — опыт сети «Вкус Март»

В современном бизнесе создание и поддержка долгосрочных отношений с клиентами играет ключевую роль в достижении успеха. Одним из наиболее эффективных инструментов для привлечения и удержания клиентов является программа лояльности. Такие программы не только способствуют увеличению объема продаж и среднего чека, но и создают прочную связь между брендом и клиентом. Однако, чтобы программа лояльности действительно работала и приносила результаты, важно выбрать правильного партнера.

ABM Loyalty — ведущий провайдер программ лояльности, предлагающий комплексные и эффективные решения для различных бизнесов. В этой статье мы рассмотрим, почему эффективная программа лояльности имеет такое важное значение для компаний, а также почему выбор ABM Loyalty становится стратегическим решением для достижения максимальных результатов.





Дмитрий Федорчук, CEO ABM Loyalty





О ABM Loyalty

ABM Cloud — это уникальная IT-компания, которая преображает и упрощает способы поставок и совершенствует бизнес-процессы через разработку и внедрение передовых облачных решений.

Наша компания уже завоевала доверие клиентов со всего мира, реализовав больше 450 успешных проектов в разнообразных отраслях и присутствуя в 15 странах. Специалисты ABM Cloud обладают 20-летним опытом работы в таких ключевых сферах, как ритейл, дистрибуция, производство, финансы и логистика.





О старте в компании

Моя карьера в мире продуктовой IT-компании ABM Cloud началась с должности менеджера по продажам retail IT-систем. В то время наша продуктовая карта еще не содержала в себе решения под названием ABM Loyalty.

Однако, с ростом и развитием компании, мы поняли, что нашим клиентам из ритейла требуются еще больше инновационных решений. И вот, в качестве вендора и интегратора систем, мы решили взять все наши знания, проанализировать рынок и его потребности, и добавить что-то по-настоящему уникальное в карту решений. Так родился ABM Loyalty — новый и захватывающий продукт, который теперь стал незаменимым инструментом для наших клиентов.





О программе лояльности ABM Loyalty

Наша команда с огромным опытом в области ERP-систем и автоматизации управления запасами в розничной торговле осознала важность установления прочных связей между бизнесом и покупателями.

В 2018 году мы создали продукт под названием ABM Loyalty, с фокусом на разработке универсального инструмента для создания и управления программами лояльности как для онлайн, так и для офлайн розничных компаний.





Основная цель нашей программы лояльности — влиять на поведение клиентов.





Анализируя данные анкет, истории покупок, использование бонусов и реакцию на акции, мы получаем глубокое понимание наших клиентов, что позволяет нам предлагать им ценные специальные предложения и поощрительные подарки. Наша система использует различные механизмы, такие как бонусы, скидки, персонализированные предложения, купоны, триггерные механики и реферальные программы.

Сегодня мы гордимся более чем 70 успешно реализованными проектами ABM Loyalty в различных сферах розничной торговли. Наша программа лояльности стала универсальным инструментом, улучшающим результаты в сферах продуктовых сетей, фармацевтики, электроники, моды и оптики.





Об увеличении продаж благодаря программе лояльности

В мире ритейла, хороший сервис и активное общение с покупателями играют ключевую роль. Ведь клиенты могут иметь разные вопросы и потребности, которые нужно быстро удовлетворить. Поддерживая постоянную связь с нашими клиентами и предлагая им систему лояльности, мы привлекаем новых покупателей, удерживаем старых и улучшаем свою репутацию на рынке.





О программе лояльности ABM Loyalty в сети «ВкусМарт»

Программа лояльности — это не спринтерский забег, это настоящий долгосрочный марафон, который дарит бесценные плоды. Она не только удерживает клиентов, но и делает каждую покупку для них особенной, благодаря персональным предложениям и увеличению среднего чека.

Именно эту программу мы внедрили в супермаркеты «ВкусМарт» под названием «Вкусный Бонус». «ВкусМарт» — это узнаваемая сеть супермаркетов, расположенных в столице Казахстана.





Программа лояльности обладает широким функционалом, включающим купонные механики, триггерные цепочки и первоклассные клиентские сервисы, которые делают каждое взаимодействие незабываемым. Кроме того, ABM Loyalty предоставляет множество каналов коммуникации, будь то удобное мобильное приложение, чат-боты или личные кабинеты покупателей на сайте.





О внедрении программы лояльности в сети «Вкус Март»

Полный процесс внедрения системы ABM Loyalty занял девять с половиной месяцев и состоял из следующих этапов:

— интеграция с учетной и кассовой системами

— адаптация личного кабинета покупателя, мобильного приложения и Telegram-бота согласно брендбуку компании

— обучение для менеджеров СРМ и пилотное использование системы на одном магазине

— подключение аналитических отчетов и разворот программы лояльности на всех магазинах.

Внедрение началось с интеграции с учетной и кассовой системами Frontol. На кассах были внедрены функции, позволяющие новым клиентам регистрироваться в программе лояльности, использовать купоны, а также начислять и списывать бонусы по номеру мобильного телефона.





О личном кабинете в программе лояльности

В рамках внедрения программы лояльности компании «Вкус Март» было реализовано несколько ключевых шагов. В первую очередь, был запущен Личный кабинет покупателей, предоставляющий возможность регистрации в программе лояльности, отслеживания специальных предложений от «Вкус Март» и анализа собственных покупок.









Кроме того, было разработано и выпущено Мобильное приложение для участников программы, доступное на платформах Android и iOS. Оно предоставляет удобный доступ к функционалу программы лояльности.





Дополнительным каналом коммуникации стал Telegram-бот, который позволяет пользователям регистрироваться и авторизоваться, просматривать баланс и карты лояльности, а также расширяет возможности взаимодействия и общения с покупателями через платформу Telegram.









Об эффективности ABM Loyalty

ABM Loyalty успешно управляет 11 торговыми точками, достигнув следующих результатов:

— 93% карт доступны для коммуникации через различные каналы, такие как SMS, email, push-уведомления и push-Telegram

— средний чек идентифицированных покупателей превышает на 51% чеков неидентифицированных покупателей

— коэффициент повторных покупок составляет 78%, что значительно выше среднего значения в диапазоне 20-40%

— доля карт без заполненной вступительной анкеты составляет 13%, практически все участники программы предоставляют минимально необходимую информацию о себе

— 70% клиентов активно используют вознаграждения и бонусы программы лояльности.

Айсулу Альмуханбетова, директор по маркетингу сети «Вкус Март»

Работать с системой ABM Loyalty одно удовольствие — понятный функционал, приятный интерфейс, оперативная техническая поддержка. Плюсы платформы в том, что всегда идут обновления и прислушиваются к идеям и доработкам. Еще могу добавить, что команда ABM Loyalty на всех этапах внедрения проявляла себя оперативно и ответственно.

Взаимодействие с брендом и ощущение ценности со стороны компании играют важную роль в мотивации клиентов к совершению покупок. Когда клиенты чувствуют, что их ценят, они готовы отвечать на это взаимностью. Это подчеркивает значимость успешной программы лояльности и постоянной коммуникации с клиентами для повышения доходов компании.

Приглашаем на бесплатный вебинар, где вместе с маркетинговым директором «Вкус Март» вы сможете обсудить запуск системы лояльности, ожидания компании и эффективные маркетинговые инструменты.

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