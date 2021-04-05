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Профессор из Великобритании дописал незаконченные произведения Моцарта
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Сегодня в 11:01

Профессор из Великобритании дописал незаконченные произведения Моцарта

Профессор музыки из Великобритании Тимоти Джонс дописал незаконченные произведения Вольфганга Амадея Моцарта.

Идея завершить композиции Моцарта пришла Джонсу, когда он составлял книгу о стиле композитора. Во время работы он не раз давал коллегам оценить результаты, которых подвергал слепому тесту — он не указывал, где музыка написана им, а где — австрийским классиком. Ожидаемо иногда выходило так, что отрывки Джонса хвалили, а мелодии Моцарта — критиковали.

В итоге у профессора получился альбом, над которым он работал 10 лет. Джонс признал, что это было «немного самонадеянно» с его стороны.

Источник: daily.afisha.ru

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#композитор #музыка #альбом #моцарт
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