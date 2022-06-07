Профессия SEO. Чем занимаются специалисты в области поисковой оптимизации и сколько они зарабатывают

Поговорили со специалистом, который занимается продвижением сайтов в поисковых системах, узнали о сферах его деятельности и основных обязанностях.







Артемий Баринов, 21 год, город — Алматы, SEO-специалист, @artyom_barinov

О себе

Я начал изучение SEO-оптимизации, чтобы помочь родителям в продвижении бизнеса. Прошел курсы, после которых разработал сайт, запустил его и вывел на первые позиции в поисковых системах. Клиенты появились уже в первый месяц. Со временем заявок становилось больше. И вот уже больше двух лет родители не вкладывают деньги в рекламу, привлекая клиентов только за счет SEO. По прошествии некоторого времени родители рассказали об этом знакомым, которые попросили меня проделать такую же работу для них. Все мои первые заявки пришли так: через знакомых, друзей, близкое окружение. Когда собралось некоторое количество хороших кейсов, запустил рекламу, начал поиск клиентов в интернете.

Сегодня у меня около 40 выполненных сайтов. На 25 из них я проводил SEO-оптимизацию. Они находятся в топах запросов и привлекают клиентов без дополнительных вложений.

О работе SEO-специалиста

SEO — один из способов привлечения трафика. С каждым днем реклама становится дороже, конкуренция растет, а бизнесы развиваются. Поэтому компаниям выгодно внедрять поисковую оптимизацию, которая привлекает клиентов без постоянных вложений. Иногда для эффективного продвижения нужно потратиться на закуп ссылок, но это зависит от конкуренции. Бюджет закладывается только на работу специалиста и оплату платформы, на которой разрабатывается сайт.

SEO — один из способов привлечения трафика

Клиенты, которые приходят с таких сайтов — «горячие». Они сами находят услугу, которую вы предлагаете, оставляют заявки.

У SEO-специалиста есть несколько основных обязанностей.

Мониторинг рынка начинается с анализа сайтов конкурентов. Смотрю на их количество и качество. Сейчас в 90% ниш основные конкуренты — такие платформы и доски объявлений, как OLX, Market.kz, Satu.kz.

Подбор ключевых слов происходит из анализа спроса в интернете. Нужно отслеживать, какие фразы и выражения используют люди, когда ищут продвигаемый товар или услугу, и подвязать их к сайту.

Для создания сайта с нуля потребуется начальный каркас. Далее подбираются списки ключевых запросов, слов, заголовков и добавляются на сайт. Прописываются Title и Description — то, как будет выглядеть шапка и ее описание в интернете при выходе результатов запроса. Контент на сайте должен быть уникальным.

Далее нужно оптимизировать скорость подключения сайта и подвязать сертификат безопасности.

Google и Yandex оценивают большое количество показателей: вовлеченность аудитории, сколько времени человек провел на сайте, пролистывания, переход по вкладкам, нажатия на кнопки. Поисковые сети выдают качественный контент, поэтому важно, чтобы сайт был хорош по всем параметрам.





Основная часть работы проводится на этапе разработки и оптимизации сайта. Далее работают алгоритмы Google и Yandex. Остается лишь отслеживать продвижение и изредка вносить корректировки.

Основным преимуществом работы считаю взаимодействие с разными сферами и нишами, знакомство с их тонкостями. При этом многое зависит от алгоритмов поисковых систем, на которые не всегда можно повлиять.

Заработная плата SEO-специалиста может быть разной. Это зависит от типа работы: в штате компании или на фрилансе. Самая высокая сумма, которую я получал — 640 000 тенге в месяц. Средний стабильный заработок — около 500 000 тенге. Все зависит от проектов и ценовой политики, которую вы ведете.

Советы начинающим

Важно разобраться с тем, как работает SEO-оптимизация. Я в свое время прошел курс от Даниила Сидоренко, благодаря чему освоил эту сферу деятельности.

Анализируйте рынок. Это приходит с опытом, на конкретных заказах. Необходимо постоянно учиться, отслеживать изменения в работе алгоритмов поисковых систем. Есть большое количество Telegram-каналов, где публикуется такая информация, статьи в Интернете. Я часто читаю Tilda.Education. Они публикуют новости, пошаговые инструкции по оптимизации сайта и его структуры.

Если только начинаете работать в SEO, советую собрать портфолио. На первом этапе можно бесплатно помогать друзьям или родственникам, чтобы набить руку. Далее — размещаться на досках объявлений или создать свой сайт. Еще один способ привлечения клиентов — вести блог в Instagram или YouTube, показывать экспертность и собирать аудиторию.