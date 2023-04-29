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Проект школьников из Казахстана вошел в топ-40 стартапов в Азии и Океании
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Главный

Сегодня в 09:53

Проект школьников из Казахстана вошел в топ-40 стартапов в Азии и Океании

Генератор и редактор веб-сайтов на основе искусственного интеллекта Whoock попал в топ-40 еженедельного рейтинга мировых стартапов на ранних стадиях от MVP до preseed и seed. Рейтинг составляет американский онлайн-акселератор Pioneer.

Whoock делают школьники из Республиканской Физико-Математической школы в Астане Арсен Кылышбек и Владимир Борзенков. После того как ребята попали в топ-40 самых интересных стартапов на ранней стадии в Азии и Океании, их пригласили поучаствовать и в акселераторе Pioneer:

Источник: digitalbusiness.kz

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#казахстан #стартап #технологии #школьники #рейтинг
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