Проект школьников из Казахстана вошел в топ-40 стартапов в Азии и Океании

Генератор и редактор веб-сайтов на основе искусственного интеллекта Whoock попал в топ-40 еженедельного рейтинга мировых стартапов на ранних стадиях от MVP до preseed и seed. Рейтинг составляет американский онлайн-акселератор Pioneer.

Whoock делают школьники из Республиканской Физико-Математической школы в Астане Арсен Кылышбек и Владимир Борзенков. После того как ребята попали в топ-40 самых интересных стартапов на ранней стадии в Азии и Океании, их пригласили поучаствовать и в акселераторе Pioneer:

Источник: digitalbusiness.kz