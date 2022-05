My Chemical Romance выпустили первый трек за восемь лет

Американская рок-группа My Chemical Romance выпустила новый трек The Foundations of Decay. Это первая песня коллектива после восьми лет молчания.

Новый трек отсылает во времена расцвета группы благодаря драматическому вокалу Джерарда Уэя.

The Foundations of Decay была спродюсирована самим вокалистом, гитаристом Реем Торо и музыкантом Дагом МакКином.

В этом году коллектив планирует отправиться в турне по Северной Америке и Европе, которое начнется 16 мая в Великобритании.

Источник: daily.afisha.ru