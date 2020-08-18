Продолжать дистанционное обучение или открывать школы. Опыт зарубежных стран

Казахстан
С начала апреля более трех миллионов школьников перешли на дистанционное обучение.
Вчера, 17 августа, была опубликована новость, что в 2020-2021 учебном году для 1-11 классов во всех школах Казахстана обучение планируется начать в дистанционном формате, за исключением отдаленных сельских малокомплектных школ и «дежурных» классов начальной школы при строгом соблюдении всех санитарных норм. В 7391 школе Казахстана будут обучаться более 3,3 млн человек, в том числе в 1 классе — более 396 тыс. детей.
Функционирование «дежурных» классов связано с возрастными особенностями детей младших классов, началом формирования навыков самостоятельного обучения и самоорганизации. Меры санитарной безопасности в школах будут усилены: обучение только в одном кабинете, перемены в разное время, измерение температуры при входе, усиление режимов проветривания, кварцевания и влажной уборки. Для организации социального дистанцирования — деление на смены обучения, на подгруппы по 10-15 детей, чередование дней обучения в школе. Часть предметов будет вестись в дистанционном режиме.
Школьники в отдаленных сельских населенных пунктах с благополучным эпидемиологическим фоном будут обучаться в штатном режиме. Это 4% от общего количества школьников. Всего определены 1934 такие школы, 127 тысяч детей.
Россия
В апреле-мае все школы России также перешли на дистанционное обучение. Однако с 1 сентября школы, скорее всего, откроются снова. Сергей Собянин уточнил, что в Москве никаких требований по ношению масок не будет, хотя передвижение детей по классам и будет ограничено. В новом учебном году, по словам Собянина, в школах не будут проводить массовые мероприятия, в том числе линейки.
Какие меры будут наиболее эффективными, пока никто не знает, но уже сейчас есть опыт нескольких стран, где школы работали во время пандемии.
Австралия
С 25 января по 10 апреля 2020 года и школы, и детские сады были открыты — правда, их посещало меньше детей, чем до эпидемии. В августе австралийцы подытожили опыт, проанализировав данные о заражениях в 15 школах и 10 детсадах в Новом Южном Уэльсе.
12 детей и 15 взрослых учителей, у которых выявили COVID-19, заразили всего 18 человек — то есть масштабной вспышки заболеваемости не случилось. Австралийцы считают, что столь низкая заболеваемость в их школах была связана с тем, что:
— дети в принципе заражаются реже и болеют легче, чем взрослые,
— учиться ходило меньше детей. Причем школьников и учителей вовремя тестировали на коронавирусную болезнь, выявляя и изолируя заболевших.
Нидерланды
Школы открылись в стране уже в апреле. Там вдвое сократили размер классов, но детей младше 12 лет не заставляли придерживаться социального дистанцирования. Чуть позже отказаться от социального дистанцирования разрешили всем, кто моложе 17 лет.
В начале июня начальные школы заработали в обычном режиме. Хотя и персонал, и дети, относящиеся к группе высокого риска, были освобождены от школы, большинство детей и педагогов вернулись. Тем не менее заболеваемость в стране до сих пор не выросла. Как и австралийцы, нидерландцы тоже подытожили свой опыт, разработав собственные рекомендации.
Если предположить, что результаты, полученные в Нидерландах, не случайны, то в детских садах и средней школе суровые меры предосторожности не нужны — достаточно изолировать детей с тяжелыми симптомами простуды вроде одышки и жара.
Дания, Финляндия, Бельгия, Австрия, Тайвань и Сингапур
Начальные школы открыли в апреле, а средние — в мае. Но при этом детей и учителей обязали придерживаться строгих правил социального дистанцирования. К росту заболеваемости в этих странах открытие школ тоже не привело.
Франция, Новая Зеландия
Тоже достаточно рано открыли средние школы. Вспышки заболевания среди школьников были, хотя на ближайшие начальные школы они не распространились. Там тоже были заболевшие, однако эксперты предполагают, что маленькие дети заражались не в детских садах и начальных школах, а от членов семьи.
Израиль
Среди всех стран, рано открывших школы, значительное увеличение заболеваемости наблюдалось только в Израиле. Это может быть связано и с ранним открытием средних школ (в мае), и с переполненными классами, ученики которых соблюдали минимальные меры предосторожности. Но однозначно связать рост числа заражений именно с открытием школ невозможно — для такого вывода не хватает данных.
Опыт Израиля показывает, что без социального дистанцирования и других мер предосторожности рост заболеваемости возможен. Даже если предположить, что бессимптомные дети практически не заражают сверстников, нужно иметь в виду, что от них могут заразиться учителя и другие взрослые люди, которые работают в школах.
Что думают эксперты:
— Статьи с анализом опыта стран, где школы были открыты в ходе эпидемии, начали публиковаться с начала лета. Общий вывод таких работ сводится к простой формуле: школы, конечно, повышают риск роста заболеваемости, но доступ детей к образованию, особенно в самых бедных слоях общества, важнее этого риска — тем более, что для самих детей это не слишком опасно.
— Большинство американских экспертов выступает за возвращение детей в школы, при условии, что там будут обеспечены меры, минимизирующие мобильность и передачу инфекции между классами. В Великобритании также планируют отпустить в школу всех учеников начальных и средних школ, примерно с такими же поправками к внутренним правилам.
— Британские эксперты по здравоохранению считают, что возвращение учеников за парты неизбежно ослабит меры социального дистанцирования. По мнению специалистов, чтобы избежать новых заражений в таких условиях, придется придерживаться стратегии «тест — отслеживание — изоляция».
Источник: meduza.io