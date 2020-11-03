Продажи Chanel и Kangol выросли в разы после выхода сериала «Эмили в Париже»

Сериал «Эмили в Париже» стал успешным рекламным ходом для брендов. Несмотря на критику за копирование клише и предрассудков, проект стал модным феноменом, которому хотят подражать пользователи.

Автором нарядов для героев стала художник по костюмам Патриция Филд, работавшая над образами «Секса в большом городе» и «Дьявол носит Prada». Официальным партнером сериала стал модный дом Chanel, предоставивший несколько образов для главной героини.

С 5 октября поисковые запросы в Pinterest «Наряды из Эмили в Париже» выросли на 242%. При этом поиск панам Kangol увеличился на 342%, а красных беретов — на 100%. Количество запросов на сумки Aldo выросло на 64%, а на сумку для фотоаппаратов Jelly Snapshot Marc Jacobs — на 92%.

Популярными предметами одежды стали зеленая мини-юбка Ronny Kobo со змеиным принтом (запрос вырос на 22%) и юбки Ganni (289%).

По данным ресейл-платформы Thredup, в первые две недели после премьеры на сайте продано на 25% больше товаров Chanel, а на Stylight количество кликов на товары Chanel увеличилось на 30% уже за первую неделю.

Источник: buro247.ru