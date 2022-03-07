Принцесса Диана, Жаклин Кеннеди и не только — 14 фильмов о судьбах вдохновляющих женщин

Подготовили список биографических фильмов про сильных женщин, которые вдохновят вас в преддверии праздника.
«Коллет», 2018
Жанр: драма, биография, история
Биографическая драма о французской писательнице Сидони-Габриэль Колетт, которая пишет гениальные книги от имени своего мужа Вилли, не особо талантливого писателя. Но со временем в отношениях появляется трещина, и девушка бросает супругу вызов.
«Коко до Шанель», 2009
Жанр: драма, биография, история
Габриэль Бонёр Шанель — основательница модного дома Chanel. Ее влияние изменило европейскую моду XX века. Она стала единственным человеком из мира моды, кого журнал Time внес в список 100 самых влиятельных людей XX века.
Фильм номинировали на «Оскар» за лучшие костюмы.
«Джеки», 2016
Жанр: драма, биография
Биографическая картина о жизни Жаклин Кеннеди — первой леди Соединенных Штатов в 60-х годах. Она была иконой стиля, самой популярной женщиной своего времени. О ней создано и написано немало фильмов и книг. Предлагаем познакомиться с одним из произведений.
«Фрида», 2002
Жанр: биография, мелодрама, драма
История разворачивается вокруг знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало и ее борьбы за жизнь, искусство и любовь. Фильм получил четыре номинации и две премии «Оскар».
«Мисс Американа»
Жанр: документальный, биография, музыка
Это документальный фильм от Netflix, который рассказывает о жизни популярной американской певицы Тейлор Свифт на протяжении нескольких лет.
«Цветок пустыни», 2009
Жанр: драма, биография
Фильм снят по мотивам автобиографической книги Варис Дирие «Цветок пустыни» и рассказывает о тяжелой жизни сомалийской топ-модели. Ее история повергла в шок весь мир.
«По половому признаку», 2018
Жанр: драма, биография
Биографический фильм об американской юристке и судье Верховного Суда США Рут Бадер Гинзбург и ее борьбе за права женщин в 70-х годах.
«Частная война», 2018
Жанр: драма, военный, биография
Фильм рассказывает о военной журналистке Мэри Колвин, которая освещает события из горячих точек в Косово, Чечне, Восточном Тиморе и на Ближнем Востоке.
У фильма две номинации «Золотого глобуса»: за лучшую женскую роль и лучшую песню.
«Скрытые фигуры», 2016
Жанр: драма, биография, история
История трех афроамериканок, которые работали в NASA, занимаясь математическими вычислениями. Кэтрин Джонсон, Мэри Джексон и Дороти Воган, трудились в разных отделах над космической программой «Меркурий».
«Джой», 2015
Жанр: драма, биография
Американская трагикомедия с Дженнифер Лоуренс в главной роли, рассказывает историю основательницы бизнес-династии, которая изобрела самоотжимающуюся чудо-швабру.
«Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту», 2009
Жанр: драма, мелодрама, биография
Фильм повествует о жизни знаменитого повара, ее фанатке Джули Пауэлл и о том, как повторить 524 французских блюда.
«Тоня против всех», 2017
Жанр: биография, комедия, драма
Звезда хита «Отряд самоубийц» Марго Робби перевоплотилась в легенду фигурного катания Тоню Хардинг, показав, через какие жизненные трудности ей пришлось пройти.
«Быть Астрид Линдгрен», 2018
Жанр: драма, биография
Биографическая лента о молодости знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен, которая создала известного Карлсона, живущего на крыше.
«Спенсер: Тайна принцессы Дианы», 2021
Жанр: мелодрама, драма, биография
О принцессе Уэльской снято много фильмов и написано немало книг. Спустя много лет ее имя по-прежнему на слуху. Недавно вышедший на экраны фильм с Кристен Стюарт в главной роли, также рассказывает историю Дианы.