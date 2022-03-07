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Принцесса Диана, Жаклин Кеннеди и не только — 14 фильмов о судьбах вдохновляющих женщин
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Сегодня в 18:50

Принцесса Диана, Жаклин Кеннеди и не только — 14 фильмов о судьбах вдохновляющих женщин

Подготовили список биографических фильмов про сильных женщин, которые вдохновят вас в преддверии праздника.


«Коллет», 2018




Жанр: драма, биография, история

Биографическая драма о французской писательнице Сидони-Габриэль Колетт, которая пишет гениальные книги от имени своего мужа Вилли, не особо талантливого писателя. Но со временем в отношениях появляется трещина, и девушка бросает супругу вызов.


«Коко до Шанель», 2009




Жанр: драма, биография, история

Габриэль Бонёр Шанель — основательница модного дома Chanel. Ее влияние изменило европейскую моду XX века. Она стала единственным человеком из мира моды, кого журнал Time внес в список 100 самых влиятельных людей XX века.

Фильм номинировали на «Оскар» за лучшие костюмы.


«Джеки», 2016




Жанр: драма, биография

Биографическая картина о жизни Жаклин Кеннеди — первой леди Соединенных Штатов в 60-х годах. Она была иконой стиля, самой популярной женщиной своего времени. О ней создано и написано немало фильмов и книг. Предлагаем познакомиться с одним из произведений.


«Фрида», 2002




Жанр: биография, мелодрама, драма

История разворачивается вокруг знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало и ее борьбы за жизнь, искусство и любовь. Фильм получил четыре номинации и две премии «Оскар».


«Мисс Американа»



Жанр: документальный, биография, музыка

Это документальный фильм от Netflix, который рассказывает о жизни популярной американской певицы Тейлор Свифт на протяжении нескольких лет.


«Цветок пустыни», 2009




Жанр: драма, биография

Фильм снят по мотивам автобиографической книги Варис Дирие «Цветок пустыни» и рассказывает о тяжелой жизни сомалийской топ-модели. Ее история повергла в шок весь мир.


«По половому признаку», 2018




Жанр: драма, биография

Биографический фильм об американской юристке и судье Верховного Суда США Рут Бадер Гинзбург и ее борьбе за права женщин в 70-х годах.


«Частная война», 2018




Жанр: драма, военный, биография

Фильм рассказывает о военной журналистке Мэри Колвин, которая освещает события из горячих точек в Косово, Чечне, Восточном Тиморе и на Ближнем Востоке.

У фильма две номинации «Золотого глобуса»: за лучшую женскую роль и лучшую песню.


«Скрытые фигуры», 2016




Жанр: драма, биография, история

История трех афроамериканок, которые работали в NASA, занимаясь математическими вычислениями. Кэтрин Джонсон, Мэри Джексон и Дороти Воган, трудились в разных отделах над космической программой «Меркурий».


«Джой», 2015




Жанр: драма, биография

Американская трагикомедия с Дженнифер Лоуренс в главной роли, рассказывает историю основательницы бизнес-династии, которая изобрела самоотжимающуюся чудо-швабру.


«Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту», 2009




Жанр: драма, мелодрама, биография

Фильм повествует о жизни знаменитого повара, ее фанатке Джули Пауэлл и о том, как повторить 524 французских блюда.


«Тоня против всех», 2017




Жанр: биография, комедия, драма

Звезда хита «Отряд самоубийц» Марго Робби перевоплотилась в легенду фигурного катания Тоню Хардинг, показав, через какие жизненные трудности ей пришлось пройти.


«Быть Астрид Линдгрен», 2018




Жанр: драма, биография

Биографическая лента о молодости знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен, которая создала известного Карлсона, живущего на крыше.


«Спенсер: Тайна принцессы Дианы», 2021




Жанр: мелодрама, драма, биография

О принцессе Уэльской снято много фильмов и написано немало книг. Спустя много лет ее имя по-прежнему на слуху. Недавно вышедший на экраны фильм с Кристен Стюарт в главной роли, также рассказывает историю Дианы.

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