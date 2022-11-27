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Принц Саудовской Аравии подарил футболистам сборной по Rolls-Royce после победы над Аргентиной
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Сегодня в 10:25

Принц Саудовской Аравии подарил футболистам сборной по Rolls-Royce после победы над Аргентиной

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман подарил футболистам сборной страны по автомобилю Rolls-Royce Phantom, после того как они победили команду Аргентины на чемпионате мира.

22 ноября саудиты встретились с аргентинцами в матче группового этапа мундиаля и выиграли у них со счетом 2:1. После этого в королевстве объявили 23 ноября выходным днем.

Теперь же принц решил поощрить лично каждого из игроков. Спортсмены назвали подарок Мухаммеда бен Сальмана «сумасшедшим». Стоимость каждой машины составляет от 460 000 до 550 000 долларов.

Источник: daily.afisha.ru

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