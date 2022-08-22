Prime Video показал отрывок из «Смаритянина» с Сильвестром Сталлоне в образе супергероя на пенсии

В сети появился отрывок из фантастического фильма «Самаритянин» с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

По сюжету Самаритянин встречает подростка по имени Сэм. Ребенок понимает, что именно этот пожилой мужчина когда-то был известным супергероем, и пытается вернуть его в дело.

Режиссером ленты выступил Джулиус Эйвери. Продюсерами стали Сильвестр Сталлоне, Браден Афтегуд, Брэги Ф. Шут, Дэвид Керн, Адам Розенберг и Гай Ридель. Шут также написал сценарий фильма.

Премьера «Самаритянина» запланирована на 26 августа. Фильм выйдет на Amazon Prime Video.

Источник: daily.afisha.ru