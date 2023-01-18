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Приложение TikTok стало доступно на казахском языке
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Сегодня в 09:38

Приложение TikTok стало доступно на казахском языке

Теперь TikTok доступен и на казахском языке. Опция выбора казахского языка появилась в последнем релизе приложения для устройств на Android и iOS.

TikTok — это ведущее приложение для создания коротких видео. Ранее платформа опубликовала Правила сообщества TikTok на казахском языке, разъясняющие, какой контент можно и запрещено размещать на платформе.

Язык интерфейса можно в любой момент изменить в приложении TikTok. Чтобы изменить настройки языка:

1. Нажмите «Профиль» в правом нижнем углу

2. Нажмите на значок с тремя линиями в правом верхнем углу, чтобы открыть настройки

3. Нажмите «Настройки и конфиденциальность»

4. Нажмите «Язык приложения»

5. Выберите казахский или другой язык из списка.

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