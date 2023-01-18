Приложение TikTok стало доступно на казахском языке

Теперь TikTok доступен и на казахском языке. Опция выбора казахского языка появилась в последнем релизе приложения для устройств на Android и iOS.
TikTok — это ведущее приложение для создания коротких видео. Ранее платформа опубликовала Правила сообщества TikTok на казахском языке, разъясняющие, какой контент можно и запрещено размещать на платформе.
Язык интерфейса можно в любой момент изменить в приложении TikTok. Чтобы изменить настройки языка:
1. Нажмите «Профиль» в правом нижнем углу
2. Нажмите на значок с тремя линиями в правом верхнем углу, чтобы открыть настройки
3. Нажмите «Настройки и конфиденциальность»
4. Нажмите «Язык приложения»
5. Выберите казахский или другой язык из списка.