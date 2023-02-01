Презентация Jusan Vibe и анонс первого конкурса в рамках работы площадки

Новая творческая площадка Jusan Vibe приглашает художников представить свои работы. Открытый конкурс станет базой для формирования выставочного проекта «Алматинский салон». Первая выставка в пространстве Jusan Vibe — это историческая отсылка к Парижским салонам. Авторы присылали работы для демонстрации их широкой публике.

Приглашаем всех желающих стать частью нового выставочного пространства и представить публике одну свою работу. Кураторы проекта Оля Веселова и Санжар Серикпаев на основе присланных заявок отберут окончательный состав участников Салона. А автор лучшей работы на выставке будет иметь возможность провести персональную выставку в Jusan Vibe.

Заявки на конкурс принимаются до 20 февраля.

Выставка откроет свои двери 4 марта.







Миссия Jusan Vibe — это способствование формированию локальных творческих сообществ и поддержка креативных предпринимателей.

Jusan Vibe — мультимедиа-пространство для современной культуры и искусства. В рамках проекта Jusan Bank предоставляет открытую площадку для творческой самореализации и развития казахстанского креативного класса. Выставки, лекции, мастер-классы, перформансы и музыкальные представления — все эти форматы найдут место в новом пространстве.

Jusan Vibe — это своеобразная лаборатория для всех направлений творческих индустрий: современное искусство, дизайн, мода, архитектура, музыка, театр и так далее.





Материал подготовлен при поддержке АО «Jusan Bank».

