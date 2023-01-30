Преподаватель из Индии о работе в Sambhram University в Узбекистане и жизни в Джизаке

Познакомились с преподавателем университета Sambhram в городе Джизак в Узбекистане. Он рассказал о переезде из Индии, работе в Центральной Азии и о том, чем его удивила новая страна.

​

О себе

Я родом из Индии. Рос в южной части страны, в городе Тамилнаде. Учился в разных университетах, получил несколько дипломов. Также защитил докторскую диссертацию и получил степень в Аннамалайском университете в Тамилнаде.

После этого начал карьеру преподавателя. Сначала работал в Колледже искусств и наук Шри Малолана в Мадурантакаме. Теперь занимаю позицию помощника профессора английского языка в Sambhram University в городе Джизак в Узбекистане.

О переезде и первом впечатлении

До переезда я мало что знал об Узбекистане. Но когда получил предложение о работе, решил, что это прекрасная возможность посетить Центральную Азию и узнать этот регион получше. Мне предложили должность в частном университете Sambhram, который недавно был открыт в стране. ​

Меня впечатлила эта страна и гостеприимство местных людей





Впервые в Узбекистан я приехал в начале 2022 года. Это было 27 января — незабываемый день в моей жизни. Меня впечатлила эта страна и гостеприимство местных людей.

О деятельности

Я работаю адъюнкт-профессором. Всегда с гордостью говорю, что я учитель. Люблю свою работу. Мне нравится преподавать и общаться с молодежью. Хороший учитель может помочь своему ученику, оказать на него влияние, научить чему-то и показать, как стать тем, кем он захочет.

При этом нужно понимать, что преподавание — это большая ответственность. Важно направлять студентов, заботиться о них. В Узбекистане я слежу за тем, чтобы у наших студентов были лучшие условия. Тогда они смогут сосредоточиться на процессе обучения.

Об Узбекистане

Я люблю путешествовать, узнавать новые места. Поэтому часто езжу по Узбекистану. Уже побывал в Самарканде, Сирдарио, Галларале, Бакмале и других местах.

Больше всего в этой стране меня удивляют люди. Прожив здесь некоторое время, понял, насколько узбекистанцы доброжелательные, щедрые, гостеприимные. Никто не желает никому зла. Это ошеломляет. Рядом с городом Джизак есть Базар Ором, где я всегда встречаю добрых и невинных людей.