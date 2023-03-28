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Премия HR-бренд Центральная Азия. Кто станет лучшим работодателем по итогам 2022 года
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Главный

Сегодня в 10:28

Премия HR-бренд Центральная Азия. Кто станет лучшим работодателем по итогам 2022 года

Премия HR-бренд Центральная Азия — самая известная и авторитетная награда для HR-профессионалов Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Каждый год HeadHunter предоставляет работодателям Центральной Азии возможность рассказать о своих HR-практиках и получить награду за лучшие из них в рамках Премии HR-бренд Центральная Азия.

В этом году Премия отмечает свой первый юбилей. За десять лет она стала своеобразным «Оскаром» среди HR-команд. Участие в Премии помогает вывести работу с брендом работодателя на новый уровень, поддержать имидж, привлечь новые кадры, заинтересовать рынок и поддержать вовлеченность действующих сотрудников. За звание лучшего работодателя Центральной Азии поборются 29 казахстанских, 7 узбекистанских и 3 кыргызстанских компании.

Номинанты в рамках Премии представляют свой авторский проект по управлению персоналом. Ограничений тут почти нет, поэтому некоторые рассказывают о том, как заботятся о физическом и ментальном здоровье в коллективе, другие — как сумели привлечь нужное число сотрудников для нового глобального замысла, третьи — как организуют стажировку или обучение для будущих и действующих сотрудников.

Все проекты делятся на три основные номинации, в каждой из них — три призовых места:

— «Регион» — проект, который был реализован в одном из городов Казахстана, Кыргызстана или Узбекистана, в том числе в столице

— «Страна» — проект, реализованный в регионах Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана

— «Мир» — проект, реализованный в нескольких странах или в котором использованы HR-практики, спустившиеся из головного офиса за рубежом.

Собственная номинация от компании HeadHunter — дополнительная награда за отличившийся проект, независимо от представленной участником в заявке номинации.

Главный критерий успеха при реализации любого проекта — команда. Все финалисты Премии HR-бренд вне зависимости от масштабов и уровня развития бизнеса, различий и общностей — одна большая команда, которая в самые непростые времена первой адаптируется в новых реалиях, не боится смелых решений и поддерживает не только людей, но и бизнес.

Партнерами мероприятия в этом году выступили:

— Lerna Corp — корпоративная платформа онлайн-курсов, на которой собраны курсы Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, дающая возможность выйти на новый уровень корпоративного развития с оплатой от компании и без

— Smart Solutions — международный HR-провайдер, который помогает бизнесу фокусироваться на основных задачах, беря на себя второстепенные

— WeFind — международный HR-холдинг, который предлагает комплексные HR-решения, позволяющие создавать высокопроизводительные команды и развивать бизнес.

27 апреля 2023 года на площадке Премии HR-бренд Центральная Азия мы узнаем имена лучших работодателей этого года!

Узнайте первыми:

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#премия #hr #центральнаяазия #headhunter #номинации
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.