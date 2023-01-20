Премия E+ Awards Центральная Азия пройдет в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане

В Центральной Азии впервые пройдет премия E+ Awards Центральная Азия, которую будут присуждать за самые эффективные рекламные кампании, маркетинговые и коммуникационные решения.
Соорганизатор премии — Центрально-Азиатская Рекламная Ассоциация — ЦАРА.
Судейский корпус будет единым для всех стран-участниц. Он будет отобран в результате проведенных тренингов и тестирования для кандидатов в жюри.
Для участия в конкурсе принимаются любые маркетинговые проекты, реализованные на территории одной или нескольких стран: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.
Основная регистрация подачи работ продлится до 31 января, в это время можно зарегистрировать заявку по выгодной цене — 200 000 тенге.
Также будет возможность подать свои успешные кейсы в периоды:
— поздняя регистрация с 01.02.2023 по 28.02.2023 — 270 000 тенге
— Last Call с 01.03.2023 по 11.03.2023 — 300 000 тенге.
Срок заполнения самой заявки единый для первых двух периодов регистрации — до 28 февраля 2023 года. При единовременной подаче нескольких заявок есть возможность получить скидки.
Всего в конкурсе 20 номинаций:
— антикризисный маркетинг
— давид против голиафа
— запуск нового продукта или услуги
— кампании с краткосрочным эффектом
— ребрендинг
— устойчивый успех
— brand experience
— коллаборация брендов
— спонсорство и спортивный маркетинг
— брендированный контент
— кампании с одним каналом коммуникации
— медиаинновация и медиаидея
— партнерства с медиаканалами и площадками
— performance marketing
— SMM
— ситуативный и сезонный маркетинг
— специальная аудитория
— торговый маркетинг
— позитивный вклад в общество и защита окружающей среды
— технологический маркетинг.
Стратегический партнер премии — Jusan.
Информационная поддержка: Tribune.kz, КТК, weproject.media, Zakon.kz, Optimism, NUR.KZ, Kapital.kz и Almaty.TV
Подробную информацию о конкурсе E+ Awards Центральная Азия, можно узнать на сайте премии.