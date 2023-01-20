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Премия E+ Awards Центральная Азия пройдет в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане
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Сегодня в 11:07

Премия E+ Awards Центральная Азия пройдет в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане

В Центральной Азии впервые пройдет премия E+ Awards Центральная Азия, которую будут присуждать за самые эффективные рекламные кампании, маркетинговые и коммуникационные решения.
Соорганизатор премии — Центрально-Азиатская Рекламная Ассоциация — ЦАРА.

Судейский корпус будет единым для всех стран-участниц. Он будет отобран в результате проведенных тренингов и тестирования для кандидатов в жюри.

Для участия в конкурсе принимаются любые маркетинговые проекты, реализованные на территории одной или нескольких стран: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.
Основная регистрация подачи работ продлится до 31 января, в это время можно зарегистрировать заявку по выгодной цене — 200 000 тенге.

Также будет возможность подать свои успешные кейсы в периоды:

— поздняя регистрация с 01.02.2023 по 28.02.2023 — 270 000 тенге

— Last Call с 01.03.2023 по 11.03.2023 — 300 000 тенге.

Срок заполнения самой заявки единый для первых двух периодов регистрации — до 28 февраля 2023 года. При единовременной подаче нескольких заявок есть возможность получить скидки.

Всего в конкурсе 20 номинаций:
— антикризисный маркетинг

— давид против голиафа

— запуск нового продукта или услуги

— кампании с краткосрочным эффектом

— ребрендинг

— устойчивый успех

— brand experience

— коллаборация брендов

— спонсорство и спортивный маркетинг

— брендированный контент

— кампании с одним каналом коммуникации

— медиаинновация и медиаидея

— партнерства с медиаканалами и площадками

— performance marketing

— SMM

— ситуативный и сезонный маркетинг

— специальная аудитория

— торговый маркетинг

— позитивный вклад в общество и защита окружающей среды

— технологический маркетинг.

Стратегический партнер премии — Jusan.

Информационная поддержка: Tribune.kz, КТК, weproject.media, Zakon.kz, Optimism, NUR.KZ, Kapital.kz и Almaty.TV

Подробную информацию о конкурсе E+ Awards Центральная Азия, можно узнать на сайте премии.

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#казахстан #маркетинг #премия #центральнаяазия #кейс
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.